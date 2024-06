Aparece misteriosa mujer que acusa de infidelidad a Diego Urrutia: «Se supone que estaba soltero»

Desde que confirmó su romance con Carla Jara, Diego Urrutia se ha visto en el centro de la noticia farandulera. Aunque en las últimas horas, la conversación sobre el humorista cambió, tras la aparición de Sofía Lobos, su expolola.

Resulta que la joven de 22 años conversó con Cecilia Gutiérrez en su podcast ‘Bombastic’, donde contó detalles de su relación, la que duró por casi tres años y terminó en febrero pasado, afirmando que no quería subir fotos con ella o mostrarse en público, lo que la hacía sentir que «me tenía demasiado escondida».

«Diego me ayudó bastante, me animó porque tenía muchas penas; entonces cada vez que teníamos alguna discusión, me decía ‘pero yo te ayudé a salir de tu enfermedad’, y eso me amarraba a mantenerme sumisa, a normalizar los tratos», aseguró Sofía.

Mientras que con relación a su quiebre con Diego Urrutia señaló que «Una frase que me hizo decir ‘tengo que salir de aquí’ fue ‘Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a pensar en tratarte como una polola’… Se tiró la media frase».

Por último, sobre si en algún momento sintió dudas de la fidelidad del humorista de 29 años, indicó que «nunca desconfié de él». Agregando que «no sé si estaba bien» pero «varias veces me decía ‘Sofi, arrendé una casa para carretear el finde en la playa, pero sólo con amigos’, o ‘Sofi, iré a carretear con los chiquillos, pero sin pololas’, o ‘van las pololas pero tú no vengas’».

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la trama se enredó aún más, luego de que apareciera una nueva mujer que acusó de ser «la otra» de Diego Urrutia, mientras estaba con Sofía.

La acusación de infidelidad en contra de Diego Urrutia

Resulta que en ‘Sígueme’, Michael Roldán reveló que una mujer identificada como Anaís, se comunicó con él para confesar que entre agosto del 2023 y abril del 2023 estuvo en una relación, en su mayoría «a distancia» con el humorista.

«Me mandó pruebas de conversaciones que no puedo transparentar y ella tiene imágenes con él» afirmó el periodista. Junto con agregar que «mientras estaba viviendo con Sofía, tenía una relación paralela».

Siguiendo por esta línea, Roldán mencionó que «él nunca quiso tener algo serio con ella. Era oculto, secreto». Pero que cuando ella involucró a una tercera persona, Diego Urrutia le habría hecho una escena de celos, de acuerdo a las pruebas que vio el panelista de TV+.

Tras esto, es que en el programa de farándula, mostraron el audio que envió Anaís, en el que entrega detalles de cómo fue su primer encuentro.

«En enero nos juntamos. Vino a mi ciudad, Los Ángeles, fui a su show, entré gratis porque él me dejo pasar. Después se fue a quedar conmigo a mi casa y se supone que estaba soltero, pero ahora que escucho a la ex, estaba pololeando con ella», afirmó la joven.

Por último, Anaís comentó que «el Diego siempre estuvo jugando a dos bandos y eso es lo que más me choca».