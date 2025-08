Diego Urrutia se sincera y responde a un supuesto perfil de Tinder: «Yo estoy pololeando…»

Hace algunas semanas, Diego Urrutia oficializó su ruptura amorosa con Carla Jara.

Por lo mismo, varios cahuines han estado reflotando en el aire y un misterioso perfil de Tinder comenzó a circular en las redes sociales.

El reconocido comediante utilizó sus redes sociales para postear unas capturas del perfil en cuestión. Fiel a su estilo, se lo tomó con humor.

Las capturas mostraban la información: «Diego, 39» y con una «ubicación a 75km de distancia».

Tras revelar las imágenes, señaló que: «jajajajajaja no tengo Tinder y tengo 30!! Yo estoy pololeando con mi ChatGPT por ahora». De esa manera, desmitificó las acusaciones de que estuviera activo en la app de citas.

Asimismo, agregó un sticker de «Fake News» y unos emojis de tono irónico, aclarando que no era él.

Diego Urrutia se sincera sobre su quiebre con Carla Jara

Hace algunas semanas el comediante que triunfó en el Festival de Viña hablo de su situación sentimental con Carla Jara.

Fue en el programa Plan Perfecto donde habló con Cony Capelli y se sinceró al respecto.

«¿Qué podrías rescatar de esta relación?», fue la pregunta que le hizo la ex Gran Hermano.

«Fue una bonita relación, lo pasamos bien y no tengo nada más que decir en verdad. No tengo nada malo que decir de Carla como persona», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Me cuesta como dar una nota o una declaración, pero sí puedo hablar en el escenario porque me siento más cómodo dentro del humor. A veces hablo en serio, a veces hablo en broma, y la gente no sabe qué parte es en serio y qué parte no, y se hace un juego ahí que me gusta”.

«Y bueno, ahí lo dije porque ya estábamos claros de que habíamos terminado y que ya se había sabido, entonces ya no tenía sentido ocultarlo», cerró.