¿Quién es July Leguizamón, la influencer colombiana que conquistó a Pailita?

Durante la jornada de este lunes comenzó a quedar la grande entre los fanáticos de Pailita, luego de que el artista urbano compartiera una misteriosa foto junto a una chiquilla, en la que no se podía ver su rostro y que solo acompañó con un corazón blanco.

Es en este contexto que, al poco tiempo, averiguaron que se trataba de July Leguizamón, una influencer colombiana que también subió a sus historias de Instagram una postal en la que aparece con el cantante de 24 años, abrazados al interior de un ascensor.

Aunque de momento ninguno ha querido entregar más detalles de su relación o siquiera confirmarla. De todas formas, muchos tienen curiosidad de saber más sobre la joven, quien no tiene nada que ver con los medios de comunicación.

Por lo mismo que en tu Radio Corazón te contamos todo lo que debes saber sobre quién es July Leguizamón.

Esta es July Leguizamón, la nueva conquista de Pailita

En primer lugar, hay que mencionar que la chiquilla tiene 19 añitos, es de Colombia, pero actualmente vive en nuestro país, donde se dedica a crear contenido para redes sociales, enfocada en las coreografías de música urbana, gracias a lo que ha conseguido gran popularidad.

Pues, a pesar de que no es muy activa en Instagram, siendo su última publicación de diciembre del año pasado, ya supera los 132 mil seguidores. Mientras que en TikTok, supera los 1.8 millones de seguidores y su video más popular tiene más de 8 millones de visitas.

Durante un video en el que habla sobre su vida, July Leguizamón contó que nació en Colombia, pero qué gran parte de su vida la ha hecho en Chile, donde llegó junto a su familia a vivir a Iquique, para luego trasladarse a Santiago, donde estudia medicina.

«Yo, personalmente, creo que soy chilena porque me vine a vivir aquí a los dos años y medio. Por eso me considero chilena, me crie acá prácticamente», confesó la nueva pinche de Pailita, quien también confesó su pasión por la lectura.