Yamila Reyna contó la firme de su salida de TVN: «No estaba cómoda…»

Recientemente, te contamos que desde TVN confirmaron el término del contrato de Yamila Reyna de la estación pública, debido a que «no hay proyectos en los que pudiera participar», esto desde el fin de ‘Hoy se Habla’, programa donde era panelista.

Tras este comunicado, la propia argentina compartió un especial mensaje en Instagram. «Gracias eternas @tvn por estos casi dos años juntos, Aprendí, crecí y evolucioné tanto tanto! Gracias por los desafíos, por la confianza y el apañe».

«Hoy decidimos seguir caminos distintos, pero siempre con un hasta pronto, porque cuando hay tanto amor y respeto mutuo, las puertas nunca se cierran», continuó Yamila Reyna. Agregando que «deseo de verdad que levanten vuelo, porq hay una familia hermosa trabajando día a día para que eso suceda».

Es en este contexto que, en una nueva entrevista con su expareja, Daniel Valenzuela, en Tevex, Yamila Reyna se refirió a los verdaderos motivos que le llevaron a dejar el canal tras dos años.

Yamila Reyna se confiesa tras dejar TVN

«Yo no estaba cómoda de estar en casa con un sueldo pagado, sin entregarles nada y sabemos que los tiempos en televisión no están tan bien como para generar gastos si no se está usando el producto», comenzó relatando, además de aclarar que todo se dio en buenos términos.

Junto con esto, mencionó que «tenía ganas de hacer otras cosas que no podía, porque obviamente tenía prioridad con el canal».

Por último, Yamila Reyna aseguró que terminó muy agradecida con las oportunidades que le dio TVN. «Me voy con la pena que significa que dejar un canal tan hermoso, porque TVN es una gran familia. Eso es lo que más voy a extrañar, y lo más lindo es que me llevé el cariño de muchos compañeros».