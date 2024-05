«Me dijiste que habías terminado»: Daniela Colett enfrenta a Luis Mateucci por Daniela Aránguiz

Desde su ingreso a ¿Ganar o Servir?, se ha visto a Daniela Colett más que coqueta con Luis Mateucci, quien le correspondió de inmediato, dándose sus primeros besitos e incluso aprovechando de pasar el tiempo bajo las sábanas.

Pero recién ahora es que la brasileña se va a enterar del verdadero estado sentimental del modelo, luego de su comentada relación con Daniela Aránguiz. Al menos así es como se pudo ver en el adelanto del próximo capítulo del reality de Canal 13.

Resulta que todo comenzó cuando Daniela Colett eligió al argentino como el «más fogoso» de ¿Ganar o Servir?, instancia en la que el propio Luis Mateucci se confesará sobre lo que ocurre con su incipiente romance.

«Es verdad que estoy con el freno de manos puesto, tengo una relación que dejé en stand-by (afuera)», reconoció el chico reality, en referencia al intenso pololeo con Daniela Aránguiz, en el que se le veía más que enamorado.

Y al parecer, Daniela Colett no quedó muy contenta con esta respuesta, por lo tras esta actividad, de inmediato partió a pedirle explicaciones.

Daniela Colett le pide explicaciones a Luis Mateucci

«Me dijiste que habías terminado», le dijo la ex de Eduardo Vargas. Frente a lo cual, Luis Mateucci le explicó los motivos de su quiebre con Daniela Aránguiz. «Yo no me peleé por cuernos o porque estábamos mal. Me peleé por entrar a un reality».

Tras lo cual, Colett le recriminó que «entonces no terminaste, lo dejaste en stand-by para cuando regreses».

Hay que recordar que debido al desfase que tiene ¿Ganar o Servir? en su emisión, hace unas semanas se filtró que Luis Mateucci decidió terminar por teléfono su romance con la chilena, pues quedó más que enganchado con Daniela y quería seguir seduciéndola sin tener que pensar en su pololeo afuera.