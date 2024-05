¡No te la pierdas! Alanys Lagos y La Combo Tortuga estrenan su primera colaboración «Te Vas»

Ojito al charqui fanáticos de la música tropical, que les traemos una colaboración de aquellas. Pues Alanys Lagos se juntó con La Combo Tortuga, para traer ‘Te Vas’, su primera colaboración que ya promete dejar la grande.

Sobre esta canción, la promesa de la ranchera en Chile, detalla que «habla del término de una relación, de dos personas que, a pesar de que se tienen mucho cariño, deciden separarse porque no se entienden, porque la relación no da para más. Pero realmente, lo que quieren es volver a intentarlo. Es como un amor un tanto tóxico».

Para Rodrigo Cerda, baterista de La Combo Tortuga: «El proceso de colaboración fue bastante bueno y entretenido. Decidimos hacer una canción original, pero con ambas bandas participando en la composición, desde el inicio. Fue un proceso muy colaborativo y eso lo hizo muy genuino y divertido. Además, aprovechamos la instancia para grabar el videoclip de la canción».

La colaboración de Alanys Lagos y La Combo Tortuga

Alanys Lagos confiesa que se siente orgullosa de esta colaboración con los chilenos. «Fue un gusto grabar con ellos por la trayectoria que tienen. Además, es un gran logro, ya que son una banda muy reconocida que ha estado en grandes escenarios, donde obviamente a cualquier artista le gustaría estar».

Mientras que Rodrigo, comenta que «nos encantan las canciones de Alanys, las escuchábamos mucho en nuestras giras y siempre tuvimos la idea de alguna vez grabar con ella».

Respecto de las expectativas que tienen con ‘Te Vas’, Lagos dice que «es una canción que no podrán dejar de escuchar porque el coro es muy pegajoso. No faltarán las parejas que se identifiquen con la letra». Junto con lo que Cerda agrega que «Sabemos que cuando la gente la escuche, también le traerá todas estas sensaciones y no podrán dejar de bailarla».

En cuanto a los nuevos proyectos de ambos artistas, Alanys Lagos espera seguir creciendo y trabajando en más canciones inéditas, como lo ha hecho hasta ahora. En tanto, La Combo Tortuga, prepara en silencio la celebración de su aniversario número 13, donde seguramente y como en todos los años anteriores, tirarán la casa por la ventana.