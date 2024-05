La posible demanda en contra de Nicole Moreno tras accidente

Hace casi dos semanas, Nicole ‘Luli’ Moreno sufrió un choque en su auto en la comuna de Vitacura. Según contó en redes sociales, un médico, en aparente estado de ebriedad, le chocó el auto por la parte posterior.

Tras el siniestro, la influencer fue atendida en un centro de salud. Debido a sus lesiones, quedó con cuello ortopédico y tendrá que dejar de entrenar por un tiempo.

Moreno compartió detalles del accidente en sus redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. Lo que no se esperaba era que sus dichos en rede sociales podrían traer consecuencias en su contra.

Posible demanda en contra de Nicole Moreno

Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado. En el programa «Sígueme«, Daniella Campos aseguró que Nicole Moreno «arriesga demanda» por parte del médico al que acusó. «El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias», indicó Campos.

Además, Campos compartió más detalles que complican la versión inicial de Moreno. «Tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia», señaló la panelista del programa. «Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido», agregó.

La controversia ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, mientras se espera que ambos involucrados tomen las acciones legales pertinentes para resolver este complejo caso.