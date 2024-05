Américo Sorprende al mostrar su casa en «La Divina Comida»

Américo llamó la atención de las redes tras presentar en el capítulo más reciente de «La Divina Comida» su nuevo hogar. El intérprete participó junto con Pincoya, Yazmín Vásquez y Felipe Vidal sobre diversos temas, invitándolos a conocer su segunda casa ubicada en La Florida.

Américo reveló en el programa que este hogar es su segunda vivienda, donde busca dejar fluir su personalidad y crear un estudio musical, entre otras actividades alejadas de su casa familiar, que se encuentra a solo dos minutos de distancia.

«Sí, esta es otra casa… llevo poco tiempo. Meses nada más. En mi otra casa está mi esposa, mis hijos. Está literalmente a dos minutos de aquí, pero este es un espacio donde quiero combinar toda mi esencia personal, pero también con lo musical. En el segundo piso estoy armando un estudio», explicó el cantante en conversación con Jani Dueñas.

La casa de Américo

Américo mostró con orgullo su segunda vivienda, detallando sus planes para el lugar. «No podía faltar la música. Faltan algunos discos aquí, me traje los más importantes y otros que voy a ir adquiriendo con el tiempo», comentó mientras exhibía su colección de vinilos.

En es momento sorprendió al mostrar un especial regalo de Marc Anthony. «Este, aunque no lo crean, me lo regaló Marc Anthony. Fue porque yo le regalé primero el mío y se dio cuenta que no tenía vinilo. En el próximo encuentro él llegó ahí con eso», detalló.

Posteriormente, Américo mostró su amplio patio y terraza, además de su cocina donde preparó sus deliciosos platillos para sus invitados. La velada estuvo llena de momentos agradables y anécdotas, de modo que el cantante dejó encantados a sus invitados.

La presentación del nuevo hogar de Américo generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde sus seguidores elogiaron la belleza de la casa y la humildad del cantante.