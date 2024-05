Julio César Rodríguez abandona el estudio tras tenso cruce con Monserrat Álvarez: «Paren el leseo»

La jornada de este jueves 9 de mayo, se vivió un tenso momento en ‘Contigo en la Mañana’, luego de que Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez protagonizaran un encontrón en medio del pronóstico del tiempo de Alison Göhler.

Resulta que la discusión comenzó, luego de que el conductor lanzara una opinión que catalogó como «poco popular» con relación a la nieve que cayó el pasado martes en la región Metropolitana y los efectos que tuvo.

«Yo creo que a todos nos gusta la nieve, es linda, el tema es que en un país como Chile, en una ciudad como Santiago, que haya una nevazón, no es bonito, es penca, porque se corta la luz, no abren los portones, los autos chocan, todo con hielo», comenzó señalando JC.

En ese momento es que Monserrat Álvarez le respondió: «Ya te pusiste…», a lo que Julio César Rodríguez la interrumpió rápidamente con un «pero Monse, si todavía hay gente sin luz».

Tras esto, es que su compañera explicó que el corte se produce por otros motivos. «La gente que está sin luz en mi comuna, no es por la nieve, es por la lluvia, nada que ver la nieve. A mí se me cayó la luz antes de ayer a las dos de la tarde, cuando estaba empezando a llover. Nada que ver con la nieve. Y hoy hay en Macul, en un montón de barrios. No hay luz por el viento y la lluvia, nada que ver la nieve».

«Y a la pobre empresa de suministro eléctrico que no da abasto», lanzó en tono sarcástico la meteoróloga, desatando la ira de Julio César Rodríguez.

La furia de Julio César Rodríguez

«Pobre empresa. O sea la empresa de energía eléctrica no tiene culpa de que se corte la luz, es el viento», dijo ante la cámara. «Se pone camote el Julio», expresó Monserrat Álvarez.

Momento en el que el periodista explicó su enojo y señaló: «Ya basta de disculpar, tienen utilidades millonarias y no son capaces de podar unos árboles. Paren el leseo». A lo que Álvarez agregó: «En eso coincidimos, pero no tiene nada que ver con la nieve».

Minutos más tardes, la periodista de CHV emitió un comentario que enfureció a Julio César Rodríguez: «Yo creo que debieran reponer todos los gastos en el cual se incurrió (por los cortes de luz)». Y mientras abandonaba el estudio, JC lanzó: «Oh, la Monse, me estoy choreando po, Monse, qué te van a reponer. Con cuea reponen la luz. De hecho, no la reponen. No cortemos el leseo».