Conversamos con Camila Gómez, mamá que camina desde Chiloé a La Moneda por su hijo: «Me convencieron de que lo vamos a lograr»

No cabe duda que una de las historias que se ha llevado la atención en los últimos días, es la de Camila Gómez, mamá de Tomás Ross, pequeño que padece síndrome de Duchenne y necesita el medicamento más caro del mundo dentro de los próximos meses.

Con el fin de entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que expone la difícil situación que atraviesan como familia, es que esta joven madre de 32 años, inicio una caminata de más de 1.200 kilómetros, desde Chiloé a Santiago.

Hasta este 9 de mayo, Camila lleva 12 días caminando por la carretera, recibiendo apoyo de todo tipo de gente, desde Carabineros a los camioneros e incluso de Sensual Spider-Man, quien llegó al sur de Chile para hacerle compañía a esta mamita.

Es en este contexto que, en tu Radio Corazón, conversamos con Camila Gómez y cómo ha sido su travesía, además de hacer un llamado al nuestros auditores para que ayuden a reunir la millonaria cifra que necesita de 3.500 millones de pesos.

Conversamos con Camila Gómez en medio de su caminata

Para comenzar, Patito y Julito le consultaron por los videos que se viralizaron de ella caminando en medio de la lluvia. «Ahora está nublado así que estamos rogando porque no llueva porque está bien tapado el cielo en realidad, pero claro los días de lluvia son los días más difíciles porque por el tema de caminar con las zapatillas mojadas y con el frío puestas».

Mientras que con relación a si había una forma más fácil de conseguir el medicamento, Camila reveló que habló con el Ministerio de Salud «y se supone que lo estaban viendo, pero finalmente me dijeron que no, que no había ninguna forma, eso también me da ninguna alternativa, así que aquí estoy, juntando la plata en la ruta 5 sur».

«Lo que más se repite en el camino que nos dicen con Marcos (presidente corporación familias Duchenne) es no los vamos a dejar solos. Me dicen mucho si el Gobierno no está nosotros los chilenos te compramos el medicamento entre todos y así lo estamos haciendo porque ya llevamos en la mitad de lo que necesita, entonces y me queda mucho más caminando, así que yo ella me convencieron de que lo vamos a lograr», mencionó sobre el apoyo que han recibido.

¿Cómo ayudar en la cruzada por Tomás?

Por último, Camila Gómez contó que la idea es que un millón de personas donen $3.500 cada uno y de esa forman llegarán a la meta. En caso de que no lo sepan, este medicamento debe aplicarse antes de los seis años, y el pequeño los cumple en octubre.

Es por esto que lo ideal es reunir lo antes posible la millonaria cifra, así que a continuación les dejamos el sitio ayudatomas, en el cual pueden hacer sus donaciones para conseguir la meta, que actualmente va en el 40% con $1.398.275.770 recaudados.