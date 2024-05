El furioso descargo de Julio César Rodríguez tras conocer detalles de muerte de joven conscripto en Putre: «Es de un descriterio»

En los últimos días, se dio a conocer el terrible caso de Franco Vargas, conscripto de tan solo 19 años, que murió en medio de una caminata bajo extremo frío en Putre, esto a dos semanas de haber comenzado con su servicio militar.

Y en Contigo en la Mañana no dudaron en referirse a esta tragedia, instancia en la que Julio César Rodríguez de inmediato demostró su molestia. «No puedo creer que un joven salga con una polera a -15 grados, a dos semanas de entrar al servicio. Es de un descriterio. ¿Es sostenible hoy, en el 2024, en esta parte de la civilización, un entrenamiento de esta naturaleza?».

El potente descargo de Julio César Rodríguez

Siguiendo por esta línea, el animador señaló que «es de una desinteligencia y de una inhumanidad. Adolescente con dos semanas (de servicio). La instrucción militar es con equipamiento, los militares modernos andan bien equipados, con máxima tecnología, no andan con el cuerpo descubierto, menos en la altura, si esta cuestión no es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué les pasa, hueón?».

Pero luego de que se dieran a conocer que el resto de los conscriptos que presenciaron la muerte del joven y conocen la identidad del capitán, recibieron supuestas amenazas, Julio César Rodríguez no dudó en volver a lanzarse con todo.

«Basta de cuestiones oscuras y poco transparentes, la gente está aburrida, la gente está cansada y necesita justicia. Cuando uno habla con una madre que no ha tenido opción de saber la verdad sobre la muerte de su hijo, que se lo entrega al Ejército porque quiere ser militar, y llegan con su hijo muerto, la gente quiere transparencia. Para eso es importante que todos los testigos puedan hablar», mencionó en el matinal de CHV.

Por último, Julio César Rodríguez cerró, indicando que «no puede ser que no haya un protocolo para esto, no puede ser que a la señora Romina (por la madre de Franco) no la hayan citado a una oficina y contarle todo lo que sucedió o decirle que iban a poner todos los antecedentes a la justicia».