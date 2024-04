Lamentable noticia impacta en Tierra Brava: Revelan el fallecimiento de un amistoso integrante del encierro

En las últimas horas, una lamentable noticia repercutió fuertemente en los participantes y fanáticos de Tierra Brava, reality de Canal 13. Ya que se confirmó la muerte de Canelo, la mascota que acompañó a todos los integrantes del programa.

Recordemos que Tierra Brava, cuenta con un gran desfase. Por lo que en las últimas emisiones se ha podido ver al perrito con los demás competidores dentro del encierro. Incluso, se había revelado que «el capataz», llamado José Miguel Gutiérrez, se haría cargo del can luego de finalizado el reality.

La lamentable noticia, aunque fue informada hace poco, ocurrió hace más de un mes. A través de sus redes sociales, el capataz señaló que: «Les quiero contar una noticia que para mí y mi familia es súper difícil, hasta el día de hoy. Canelo falleció el 27 de febrero de 2024″.

Refiriéndose a porque dejo pasar tanto tiempo para revelar la triste noticia. Comentó que «ha sido muy difícil vivir con la información, pero llega un minuto en que uno no puede más y dentro de lo sano y transparente que tiene que ser uno con la vida, tiene que contarlo».

Además, agregó que «no sé si por miedo al que dirán, pero sí sentía un peso grande en mis hombros que ya no puedo seguir sosteniendo».

¿De qué falleció Canelo?: La mascota de Tierra Brava

Gutiérrez informó que la tierna mascota tuvo un accidente y no logró superar las consecuencias. «de las secuelas del accidente no aguantó más. Se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió».

Asimismo, contó que el perrito marrón fue enterado en su hogar, que corresponde a una parcela.

Para concluir, el capataz del reality de Canal 13 tranquilizó a los seguidores del programa diciendo que «Canelo fue un perro feliz, muy feliz, en el tiempo que vivió acá en mi casa, y me quiero quedar con eso. Era uno más de la familia, era uno más del campo».