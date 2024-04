Fuerte discusión en Tierra Brava: Una participante intentó renunciar al programa de cara a la recta final

Luego de tanto tiempo encerrados, los ánimos en Tierra Brava no son los mejores y así se demostró en el último capítulo del reality de Canal 13, donde se vivió un tenso momento entre Fabio Agostini y Gabrieli Moreira.

En ese contexto, la brasileña se acercó a conversar con Fabio, a lo que el de manera tajante le confirmó que se encontraba enojado con ella. «Si estamos medios delicados, todos te hacen bromas, si me pones un cartel que dice infiel es normal que me incomode», le dijo el modelo español.

Luego, la joven se disculpó, pero la discusión fue subiendo cada vez más de nivel. Esto, ya que Fabio tachó a Gabrieli de culpable y la responsabilizó de haber mandado fotos a la prensa del encuentro de ambos en la fiesta electrónica, y ahí fue cuando a la brasileña le salió humo de la cabeza.

«Te dije que no subieras fotos mías», le dijo Fabio de manera molesta. La carioca no guardó silencio y respondió rápidamente que: «Estás intentando decir mentiras sobre mí. Nadie sabía que eras tú».

El minuto de furia de Gabrieli en Tierra Brava

Posterior a eso, y en un ataque de furia, Gabrieli le lanzó un vaso que tenía en la mano y fue a hacer sus maletas para abandonar el reality.

A lo que Fabio le respondió que por esas actitudes ya no quiere seguir en una relación con ella y que «esto no lo voy a aguantar más».

«¡Hombre de mier… asqueroso! ¡La persona por la que más he dado en mi vida es por ti! ¡Eres un cobarde!», le gritó Gabrieli Moreira a Agostini, y reconoció que subió una foto, pero nunca con la intención de perjudicarlo.

Luego de recriminarla por sus berrinches, Fabio se fue a quejar con Mateucci de haber sacrificado tanta para ayudarla a ella.

«Cuando los vi me hizo tanto recordar mi relación con Oriana. Yo no vuelvo a eso ni a palos, prefiero quedarme solo. Sacan lo peor de uno, no te suman nada», reflexiono Luis Mateucci.

Para concluir, Fabio señaló que «Con ella ya no se puede ser ni amigos, porque se confunde. Con ella debe ser un chao para siempre, o pasa lo que pasó ahora», cerró el participante del reality de Canal 13.