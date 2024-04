De camino a la recta final, esta es la primera semifinalista de Tierra Brava: «Le agarró la mano y me ganó bien…»

Tierra Brava está on fire. Y es que en la reciente emisión del reality se vivió el primer duelo de eliminación de camino a la recta final del programa. Recordemos que son cuatro duelos, de los cuales saldrán todos los semifinalistas.

Esta vez, en la competencia se enfrentaron Pamela Díaz y Shirley Arica, para definir la ganadora y así lograr un puesto en la semifinal del programa de telerrealidad.

La batalla fue en la altura, el circuito consistía en tomar monedas de madera e ingresarlas en una ranura disponible. En esa instancia, Pamela logró tomar la delantera, no obstante, Shirley dio clases de precisión y fue capaz de terminar antes la prueba.

De esta manera, la influencer logró prender la antorcha de Tierra Brava y coronarse como la primera semifinalista del encierro.

Tras alcanzar uno de sus objetivos, la peruana comentó que: «Siempre he esperado que mi hija me diga que está orgullosa de su mamá. Hace años cometí un montón de errores por mi inmadurez, pero estoy haciendo las cosas bien y quiero darle un futuro mejor».

Pamela Díaz no logró contentar a su «people»

A «La Fiera» no le alcanzó para llegar a estar entre los cuatro mejores competidores de la competencia, y tras su eliminación reveló que se sentía muy frustrada. «Costaba ene, la Shirley le agarró la mano y ganó bien. Me quedo la bala pasada de no haber llegado más adelante».

En ese contexto, Karla Constant, animadora del programa, le preguntó si quería seguir en la hacienda con sus compañeros, en modo de compañía hasta la recta final. «Me quiero ir, chao», respondió tajantemente y se fue a despedir personalmente de todos sus compañeros.

Para concluir, Pamela Díaz indicó que «Traté de hacer un buen reality acorde a lo que soy yo. Fue un duelo justo, yo no tengo la paciencia ni la precisión para esto. Estoy en deuda de llegar a una semifinal, pero no me siento derrotada».