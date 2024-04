Con llanto en el piso terminó la última eliminación de Tierra Brava

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que se definió al último semifinalista, en una apretada competencia entre Luis Mateucci y Gabrieli Moreira, que sin duda dejó la grande.

En primer lugar, la brasileña lanzó que no le habría gustado que una mujer la eliminara. «Un hombre, cualquiera que me saque, me voy con orgullo. Me picaría si me sacaba la Chama». Mientras que su compañero afirmó que no la habría elegido para competir pues «es de las más fuertes competidoras, le tengo mucho respeto, sé que no me puedo equivocar. Si pierdo, me voy feliz porque sé que lo di todo».

Tras esto, Gabrieli Moreira se emocionó al momento de hablar. «Estaba pensando en mi mamá, la mujer que me enseñó a ser fuerte. Me siento muy orgullosa de estar con un hombre muy fuerte, de haber llegado hasta aquí, porque competí muy bien, nadie me lo regaló, y de ser la única brasileña. Van a ver a la Chuchuca más loca que han visto en competencia», adelantó.

El apretado duelo de eliminación en Tierra Brava

El duelo, que requirió fuerza, agilidad y destreza, fue de una gran fiereza y tuvo a ambos competidores muy parejos desde el principio. En un momento, la brasileña tomó sorprendentemente la delantera tras una caída de Luis, pero al final, a la hora de armar un rompecabezas, Mateucci sacó más energía, recuperó la ventaja y con eso pudo ganar la competencia.

Mientras eso ocurría, Gabrieli se tiró al piso llorando de frustración y de dolor, con sus manos llenas de llagas, siendo consolada por Fabio. Al final, también Luis se acercó a darle su apoyo a la brasileña.

«Hay que felicitar a Gabrieli, es una ganadora, me puso en aprietos. Cuando me descuidé me pasó. Me saco el sombrero por ella, tenía muchas posibilidades. Es una guerrera de cojones», afirmó el argentino sobre el desempeño de la ‘Garota’, además de dedicarle su triunfo a Daniela Aránguiz.

Sin parar de llorar, Gabrieli agradeció el apoyo. «Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no habértela hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista. Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá», confidenció.

Además, Gabrieli contó que, a diferencia de lo que había afirmado en los días previos, tras perder quiere quedarse en Tierra Brava con sus compañeros.

«Me voy a quedar porque aparte de sentirme una campeona, tuve algunos momentos muy difíciles, pero quiero salir con todos sintiéndome una finalista. Y sé que cuando vuelva a mi casa los voy a extrañar mucho. Fabio sabe que aquí estoy sola y es la primera vez en mucho tiempo que me sentí en una familia», sostuvo la brasileña.