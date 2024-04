Estas son las exigencias de Daniela Aránguiz para divorciarse oficialmente de Jorge Valdivia

En una reciente emisión del programa «Que te lo digo» de Zona Latina, la periodista Paula Escobar compartió detalles sobre la situación matrimonial de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Según Escobar, cercanos a Aránguiz indicaron que ella estaría dispuesta a firmar el divorcio con Valdivia, pero bajo ciertas condiciones.

La ex participante de «Tierra Brava», y el ex futbolista mantienen una separación bastante turbulenta que no ha llegado a un acuerdo de divorsio. Recordemos que ambas figuras públicas iniciaron un proceso de separación hace ya varios meses.

¿Qué condiciones pide Daniela Aránguiz?

Según la periodista de Zona Latina, Daniela Aránguiz habría presentado una demanda por un divorcio culposo, alegando infidelidad por parte del ex futbolista.

Según consignó Radio Pudahuel, este tipo de divorcio en Chile se solicita cuando uno de los cónyuges ha incurrido en una conducta que imposibilita la vida en común. En este caso, el cónyuge afectado puede pedir el divorcio basándose en la culpa del otro.

Entre las condiciones exigidas por Aránguiz estaría el cumplimiento del deber paternal por parte de Valdivia. La repartición de bienes también es un aspecto relevante en el divorcio de Valdivia y Aránguiz, ya que ambos están en trámite de disolución de la sociedad conyugal.

Según fuentes cercanas a Daniela Aránguiz, ella estaría dispuesta a firmar el divorcio «siempre y cuando le dé todo lo que está pidiendo». Esto podría incluir una suma significativa de dinero por los bienes compartidos durante el matrimonio.

Es importante destacar que la ex pareja tiene dos hijos en común y llevan más de un año separados. Además, recientemente han circulado rumores sobre los planes matrimoniales de Jorge Valdivia con su actual pareja, la diputada Maite Orsini.