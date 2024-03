«Yo no me olvido…»: Naya Fácil se refiere a su polémica con Botota Fox previo al estreno de «¿Ganar o Servir?»

Durante esta tarde la famosa influencer chilena, Naya Fácil, lanzó una bomba a través de sus redes sociales. Esto debido a que contó la firme sobre su ingreso a nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o servir?», el cual está próximo a empezar sus grabaciones. Sin embargo, en la misma reveló detalles sobre cómo sobrellevaría su rivalidad con cierta chica reality.

Si bien las peleas entre Botota Fox y Naya Fácil han estado bajo el ojo público desde hace bastante. La rivalidad entre ambas estalló cuando asistieron al programa de entrevistas de Pamela Díaz, durante el Festival de Viña 2024. Instancia donde la transformista se comportó de manera violenta con la influencer.

De hecho, tras el incómodo momento, la chiquilla expuso su malestar ante la situación. Ante lo cual, la participante de Tierra Brava, lanzó declaraciones bastante polémicas antes de pedir disculpas públicas. Las cuales no fueron recibidas por la Embajadora de Viña.

Debemos recordar que hoy indicó en sus redes sociales que «yo voy a ir porque ustedes lo están pidiendo, y voy a ir a probar como suerte». No solo eso, ante las últimas declaraciones de la influencer, nuevas preguntas rondaron a sus queridos seguidores. Quienes, además, le pidieron que si asistía no se juntara con la comediante que la pasó a llevar.

Naya Fácil y Botota Fox en «¿Ganar o Servir?»

Ante aquella petición, la chiquilla mencionó en sus historias que «vamos a tener que convivir y todo».

«Si me pide disculpas, bacán, te las acepto, cualquiera tiene el derecho equivocarse», afirmó. Sin embargo, aclaró que «hasta ahí, o sea, amigos no somos, con suerte conocidos».

«Yo no sé qué va a pasar dentro, pero yo no me olvido tampoco de lo que paso afuera», confesó, demostrando que la riña entre ambas continua. Posteriormente, detalló que en caso de tener que trabajar con la transformista se comportaría de manera profesional, y que no haría problemas al respecto.

«Yo sé separar las cosas, pero amigos, no», destacó.

En el mismo contexto, recordó cuando debió grabar los comerciales para «¿Ganar o servir?». Instancia que aprovechó para confesar que lo paso bastante bien al trabajar con Coca Mendoza. Sin embargo, «obviamente con la otra persona (Botota) tuve que grabar porque es parte del contrato».