«La tele no es lo mío»: Naya Fácil pone en duda su ingreso al reality «¿Ganar o Servir?»

Desde hace una gran cantidad de semanas, la influencer chilena, Naya Fácil, ha estado bajo la atención de los medios y sus seguidores. Esto debido a la gran cantidad de hitos que ha protagonizado a lo largo de estos primeros meses del año. Además de su posible debut en la televisión, el cual aún no está confirmado.

Debemos recordar que en múltiples ocasiones la chiquilla ha puesto en duda su participación dentro del nuevo programa de Canal 13. Ello ante las recomendaciones de sus médicos, quienes indicaron que, por temas de salud mental, lo menos recomendado para ella es someterse a un encierro.

Sin embargo, otro asunto que podría costarle su participación en la nueva apuesta del canal es la causa judicial que tiene pendiente. La cual será resuelta este viernes 22 de marzo. No obstante, durante una ronda de preguntas que respondió a través de su Instagram, el día de ayer, alguien le consultó «¿vas a entrar al reality o no? Si no entras para no verlo».

La influencer aprovechó la instancia para soltar la firme sobre su ingreso a «¿Ganar o servir?».

Naya Fácil y su participación en «¿Ganar o servir?»

«Estoy ahí, en conversaciones», empezó a revelar la chiquilla. Posteriormente, destacó que «no sé la verdad, sinceramente estoy en otra etapa en mi vida».

«Bacán la oportunidad que se me presentó del reality y todo», afirmó. En la misma mencionó que «valoro caleta al canal y todo (…) Estoy en otra etapa».

«Definitivamente, la tele no es lo mío de verdad», confesó.

Sin embargo, la influencer no dejó el tema allí. Esto debido a que instantes después indicó que «yo soy feliz acá (Instagram)».

«Aparte, me van a quitar mi celular, que voy a estar ahí conviviendo con 23 personas, no sé cuántos son, gritando todo el día», se quejó ante la idea de que ello termine ocurriendo realmente.

Posteriormente, destacó que se siente muchísimo más cómoda en redes sociales, y que «yo quiero hablar con mis facilines, ustedes son mis facilines».

«Yo no me llevo con la gente famosa, chiquillos, de verdad, no, no me va», detalló. En el mismo contexto, dijo que «no, no estoy para el show tampoco, o sea bueno, más o menos, pero no sé, no es lo mío».

«Estoy así en un vaivén, la verdad la decisión está en mis manos sinceramente», cerró Naya Fácil.