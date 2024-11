Polémico ex ¿Ganar o Servir? es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «No estoy para rogarle la amistad a nadie»

Hace tan solo unos minutos, que Canal 13 confirmó a dos nuevos participantes para Palabra de Honor, uno de los cuales dejó la grande durante su reciente paso por ¿Ganar o Servir?, donde estuvo envuelto en más de una polémica.

Estamos hablando ni más ni menos que de Facundo González, quien tuvo un fogoso romance con Oriana Marzoli, además de protagonizar el quiebre de su larga amistad con Austin Palao y Fabio Agostini.

Sobre su ingreso a Palabra de Honor, asegura que «entro para acompañar a Oriana, porque ella me enamoró. Tiene cosas de niña, tiene cosas con mucho carácter. Se agobia, se fastidia, se estresa, me estresa a mí, pero es muy buena persona, muy leal, muy fiel y es una mujer con todas las letras».

Por otro lado, en torno a la polémica con Fabio Agostini, sostiene que cuando se inició su conflicto, el día en que se rehusó a bajar al patio a saludarlo cuando el español llegó a buscar a Pamela Díaz en «¿Ganar o servir?», fue porque no sabía que el español estaba en la casa. Además, aclara que desde entonces no ha vuelto a hablar con su examigo.

«Él me dejó seguir en Instagram. Así que, ¿qué voy a hacer? Yo creo que no actúe mal, no hice ninguna maldad ni nada. Yo creo que las cosas siempre se pueden hablar. Pero si la otra persona no entra en razón, nada que hacer. Para pelear se necesitan dos, y yo no voy a pelear. No estoy para rogarle la amistad a nadie», asegura Facundo González con relación a Agostini.

El ingreso de Facundo González a Palabra de Honor

Ya en torno a su ingreso a este nuevo reality, el trasandino manifiesta que le va a costar adaptarse a la disciplina militar. «Siempre fui indisciplinado y me suspendían en la escuela. En los programas en Perú también siempre me han suspendido, soy el que ha tenido más expulsiones, más que Fabio incluso. Con el tiempo creo que maduré un poquito, estoy un poco más calmado, pero no tengo mucha constancia ni disciplina. No sé cómo lo voy a hacer».

Finalmente, acerca de su rol en el encierro, Facundo es reflexivo y dice haber aprendido lecciones de su paso por el anterior reality. «Mirándome en pantalla, creo que no mostré bien lo que soy capaz de dar en competencia, porque el nivel de competencia al que estoy acostumbrado yo es diferente. Además me faltó un poquito más de carácter en algunas cosas. En algunas discusiones o momentos creo que debí haber estado un poquito más firme, con más personalidad. Eso va a tener que cambiar ahora».