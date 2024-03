«Jamás me imaginé que …»: Naya Fácil suelta la firme sobre su polémica con Botota Fox

Durante las últimas jornadas del Festival de Viña 2024, Naya Fácil y Botota Fox protagonizaron una polémica bastante grande. Esto debido a que, en una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

Mientras participaban en el programa de la Fiera, la transformista se pasó juzgando a la chiquilla y diciéndole que su piscinazo fue «horrendo». No solo eso, también la interrumpió, le quitó el teléfono sin autorización y la paso a llevar en múltiples ocasiones.

Posteriormente, cuando la Embajadora del Festival de Viña se quejó en sus redes sociales sobre la incomodidad que sintió, la participante de Tierra Brava saltó violentamente en su contra. De hecho, esta se expresó diciendo «que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Durante los siguientes días la comediante se hizo la desentendida sobre el tema, y se disculpó públicamente. No obstante, ello no la salvo de las críticas en redes sociales.

Sin embargo, eso no es todo, ya que durante la noche de ayer, Naya Fácil se sinceró en su Instagram sobre la compleja situación por la que pasó. Además, destacó que dicha instancia le hizo replantearse su participación en el próximo reality de Canal 13.

¿Qué dijo Naya Fácil sobre Botota Fox y Pamela Díaz?

La chiquilla confesó que «este fin de semana, estando en Viña, me di cuenta y me decepcioné de varia gente». Si bien la influencer no dijo nombres, debido al contexto se puede suponer que se refiere a la transformista y a la Fiera, con quienes tuvo la incómoda entrevista.

«Yo conocía gente de televisión, yo pensaba que esa gente era real y me decepcione tanto chiquillos, que me desanimé con ir al reality», indicó.

En el mismo contexto, explicó que «ya no estoy ni ahí con ir al reality, no me siento preparada ni físicamente ni psicológicamente». Posteriormente, dijo que «linda la oportunidad y todo, pero jamás me imaginé que el mundo televisivo eran tan falsos, de verdad».

«Buscan toda la conveniencia de ellos, quieren quedar bien para pantalla sin importar que dañen al resto», destacó Naya Fácil. Quien, recordemos, mencionó no aceptar las disculpas públicas por parte de Botota Fox, pues era consiente de que estas no eran completamente sinceras.

Naya Fácil y su participación en el nuevo reality de Canal 13

«Lo que menos me interesa es ir a meterme a esa caga de programa, en serio, son todos unos falsos», confesó la influencer. En la misma mencionó que «a este mundo le falta gente real, gente de sentimiento honesto, gente de palabra, eso le falta a este mundo»,

«Son todos falsos, falsos, falsos, falsos, de verdad, y a mí me carga la gente falsa», afirmó la chiquilla. Decepcionada por la situación, añadió que «si hay algo que no me gusta es eso».

«Si yo tengo mi vida afuera, ¿por qué mierda me voy a meter con gente culia falsa adentro?», cerró.