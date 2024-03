«Valió la pena…»: Esta es la sorpresiva salvación en el último capítulo de Tierra Brava

Por estos días, Tierra Brava está en la recta final, por lo que se realizaron algunos cambios para elegir a los finalistas, Sin duda el que más llamó la atención, es que habrá dos eliminaciones, una entre dos participantes de los equipos, además de la que se realiza todas las semanas.

Es en este contexto que, en el capítulo de este martes se vivió una nueva jornada de salvación, donde Pamela Díaz, Nico Solabarrieta y Dani Castro se enfrentaron en una nueva competencia de salvación.

La prueba de esta ocasión, involucró una carrera con obstáculos, habilidad y agilidad, fue complicada para los tres participantes, principalmente a la hora de encontrar una herradura escondida en varias cajas con aserrín.

La sorpresiva persona que se salvó de la eliminación en Tierra Brava

El peor tiempo de los tres lo hizo Dani Castro, convirtiéndose automáticamente en la primera duelista. La sorpresa vino cuando Sergio Lagos anunció que el menor tiempo, y, por lo tanto, quien se salvó del duelo de Tierra Brava, no fue Nico, sino Pamela Díaz, con cerca de un minuto de distancia de Solabarrieta.

«Valió la pena dejar de fumar. Era algo que me tenía motivada. Yo siempre quiero quedar con la gente que quiero y que me cae bien, por eso me daría lata que se fuera Dani o en Nico. La cabeza se me arregló un poco después de lo que pasó en la anterior competencia, porque no quiero que me vean como una débil. ‘People’, aquí va de nuevo con todo ‘La Fiera’», manifestó Pamela tras su triunfo que la dejó eximida del proceso de eliminación.

«Es una situación incómoda para mí porque me voy con Dani. Pero que me vean competir mis compañeros no me incomoda, sólo hay que pensar en ganar», indicó por su parte Solabarrieta.