Daniela Aránguiz fue duramente criticada en Tierra Brava: Lanzó desubicados comentarios en contra de Gabrieli Moreira

En el reciente capítulo de Tierra Brava, se emitió la prueba de salvación semanal, donde estuvieron Luis, Gabrieli y Danieli, que se tuvieron que enfrentar para elegir a la segunda pareja que se enfrentará a duelo, luego de la competencia entre Arturo y Shirley.

La consigna de esta prueba fue la resistencia, y los participantes tuvieron que afirmar una caja con pelotas, todo esto mientras tenían sus brazos en alto.

Fiel a su estilo, Gabrieli parecía que disfrutaba de la prueba, ya que bailaba y cantaba, demostrando su gran resistencia. Al rato, Luis no aguantó más y quedó como el primer duelista seleccionado.

Mientras la brasileña seguía haciendo de las suyas, Daniela no soportó y le dijo: «Cállate, Qué insoportable», en modo de enojo.

En ese contexto, Aranguiz disparó contra la brasileña, y le comentó que a ella se le hacía más sencilla la prueba, ya que «tienes hombros de hombre y estás compitiendo conmigo». Como si fuera poco, la hizo callar. «Si yo quiero que te vayas, te vas hoy», indicó.

Luego de un rato, Gabrieli fue superior a Daniela y fue la ganadora de la prueba. Por lo mismo, fue a saludar a sus compañeros y recibir las respectivas felicitaciones, sin embargo, la pareja de Luis y Daniela no le dijeron nada. «¿Por qué son tan picados los dos?», se molestó Moreira.

Los desubicados comentarios de Daniela Aránguiz a Gabrieli Moreira

«Estoy súper contenta porque me hicieron competir con un hombre, es diferente la fuerza de un hombre con una mujer», dijo Daniela Aránguiz en modo de burla. Esto delante de todos al interior del encierro.

Luego, cuando Sergio Lagos le consultó por la prueba, Aránguiz fue certera en repetir lo mismo: «Soy una niña delicada, no me puedo comparar con un cuerpo de hombre, ella tiene los mismos brazos de Arturo», indicó.

Asimismo, y al percatarse que sus comentarios estaban fuera de lugar, trató de dar excusas. Confirmando que se refería a que Gabrieli tenía la «fuerza de un hombre» y no «brazos de hombres».

No obstante, no muchos le creyeron su versión, hasta su cercana compañera encontró que no era la forma y que su actuar fue desubicado.

«A la Dani se le escapan. Yo soy loca, pero no podría decir lo que ella dijo», indicó La Fiera en modo de crítica.