Esta es la nueva participante confirmada para el nuevo reality de Canal 13: ¿Ganar o Servir?

En la jornada mañanera de este martes, y luego de varios rumores, Canal 13 presentó finalmente a su nueva apuesta para ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de la casa televisiva, y lo hizo con todo, ya que fue invitada al matinal Tu Día para revelar todos los detalles de su nuevo ingreso.

Nos referimos a Faloon Larraguibel, que en el último tiempo ha estado constantemente en la palestra, tras denunciar a su ex pareja, Jean Paul Pineda por VIF.

La conductora, Prisicilla Vargas, comenzó preguntando que la motivó a ingresar, poniendo en contexto el lamentable suceso por el que paso semanas atrás.

Partió diciendo que llevaba tiempo pensando en hacer otras cosas, y que su salida de Zona Latina «la estaba hablando con la almohada desde el año pasado, llevaba mucho tiempo ahí y quería experiencias nuevas, compartiendo con gente nueva que me pudiera aportar más».

Además, no dudo en agradecer a su ex canal, al cual le tiene un gran cariño, y del cual fue animadora del matinal «Sabores» por mucho tiempo.

A sus palabras, agregó cuál sería la situación con sus hijos, a lo que respondió que: «Quiero aclarar que tengo una red de apoyo súper fuerte. Tengo a mi madre, mi hermana, toda mi familia», en modo de explicación y aclarando que fue una decisión familiar en conjunto.

«Siempre me apoyaron. Se los planteé y ellos me dijeron que tenía que tomar la oportunidad para sanarme, volver a mí y a contactarme conmigo», según consignó Página 7.

Faloon Larraguibel: La nueva chica reality

En ese contexto, sostuvo que «tengo 3 hijos, así que tengo harta paciencia. Pero me carga el cahuín y no me quedo callada si hay algo que no tolero», fueron sus palabras, destacando sus ventajas.

Asimismo, agregó que no conoce a ninguno de los participantes confirmados en persona, pero confesó que le atemorizaba un poco Oriana Marzoli, y su rivalidad con Gala Caldirola.

De esa manera, también aseguró que otras de sus ventajas son las pruebas de habilidad física: «Yo creo que incluso le hago competencia a los hombres. Tengo mucha fuerza y corro muy rápido también», cerró.