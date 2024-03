Esta es la pareja que deberá enfrentarse en duelo de eliminación en Tierra Brava: «Tengo planes afuera con mi contrincante…»

Tierra Brava está on fire, y con la emisión del último capítulo del reality, podremos ver un enfrentamiento digno de película.

Esto, luego de que en la tradicional prueba por equipos, el equipo verde se llevara la derrota, por lo mismo, dos competidores de ese bando deberán enfrentarse en contra, con la consigna de la eliminación del reality.

El capitán, Luis Mateucci, comentó que «Nos faltó equipo, pero lo dimos todo. Sabíamos que ellos eran mejores y que nosotros estábamos muy por debajo de la media».

No olvidemos, que según Sergio Lagos, se eliminaran las competencias en equipos y las siguientes serán todas de la modalidad individual.

La pareja que deberá competir en contra en Tierra Brava

Tras el triunfo del equipo rojo, Mateucci tuvo que elegir a los dos nominados de su equipo. Quienes serán los encargados de competir en contra para ver quien sigue en la hacienda.

El modelo comenzó diciendo que: «A Arturo Longton, que es el primer nominado». Luego, continuó diciendo que «Le quiero dar mis respetos, y de verdad, me llevo un amigo, más allá de nuestros encontronazos al principio».

En ese contexto, el otro integrante que Luis Mateucci escogió fue a Shirley Arica. Primero la felicito por su segunda entrada al reality, indicando que «lo dio todo».

Recordemos que en un comienzo, la relación entre ellos no fue la mejor, ya que tuvieron varias discusiones, problemática que con el tiempo se fue apaciguando.

«Tenemos entonces a los dos próximos duelistas de la competencia, los dos candidatos a la eliminación, a solo pasos de la gran final», manifestó el conductor del programa, Sergio Lagos.

Luego de la designación de los jugadores, «La Leyenda» indicó: «Me parecen muy correctas las palabras de Luis». A eso, sumó que agradecía las palabras de Luis: «Al final nos acercamos, tenemos el mismo humor».

Asimismo, la modelo peruana dijo: «Increíble cómo es la vida, que me pone a competir con Arturo, tengo planes afuera con mi contrincante».

Para concluir, es de conocimiento público que entre la parejita ya no pasa nada. Incluso, según consignó La Cuarta, Arturo Longton habría intentado volver con su ex, pero no hubo resultado.