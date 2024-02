Estos son los detalles de la detención de Sebastián Ramírez

Durante la jornada de este miércoles, Carabineros de Chile detuvo a Sebastián Ramírez, conocido exparticipante del programa de Chilevisión Gran Hermano.

Carabineros llegó al lugar por el reporte del conserje del edificio, quien alertó que había una mujer pidiendo auxilio en uno de los departamentos.

Según informa Radio ADN, en los informes preliminares de la policía, señalan que el exchico reality fue arrestado alrededor de las 13:00 horas del 7 de febrero, en la comuna de Santiago.

Una vez en el lugar, los oficiales hablaron con la víctima, quien les comentó que había estado junto a su pareja, Sebastián Ramírez Calderón, desde el martes 6 de febrero, consumiendo alcohol. En medio de una discusión, que se originó por celos, el ex Gran Hermano, supuestamente, la habría agredido.

Según indica su pareja, la había agarrado de los brazos y golpeado en la frente con el mango de un escobillón. Ante estos hechos, Carabineros se llevó detenido a Ramírez.

Posteriormente, la mujer fue llevada a un centro asistencial para recibir ayuda. Luego, fue trasladada a la Posta Central para examinar sus lesiones.

No es primera vez que detienen a Tatán Ramírez

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que Carabineros de Chile detiene a Sebastián Ramírez. Anteriormente, ya tuvo problemas legales, cuando lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad. En esa ocasión, pasó 61 días tras las rejas.

Tiempo después, en su paso por el reality Gran Hermano, recordó aquel momento. Y, fue a Cony Capelli, quien se lo mencionó «yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni’».

Luego, su compañera de encierro le preguntó cuáles fueron las razones que lo llevaron a estar tras las rejas. «No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron», agregó sobre su experiencia.