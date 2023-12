Vocalista de Maná revela con qué famoso artista no colaboraría: «Nos ha invadido los escenarios»

Luego de que Maná se bajara a última hora de la edición del Festival de Viña de este año por una lesión de su vocalista Fher Olvera. La banda está confirmada para presentarse el 2024 en la Quinta Vergara, el martes 27 de febrero junto a Men at Work.

Junto con esto, la banda sigue más que activa con una serie de conciertos. Y en una reciente entrevista recogida por RPP, el cantante se refirió a cómo se mantienen vigentes tras 40 años de carrera y cuál es el género al que no entrarían.

Pero sin duda, los que más llamó la atención, es que el vocalista de Maná, contó cuál es el artista con el que no quieren colaborar por nada del mundo.

Vocalista de Maná revela cuál es el cantante con el que no cantaría.

Resulta que el medio antes nombrado consignó que, Fher aseguró que rechazó grabar con Bad Bunny, a pesar de que su hijo Dalí se lo pidió. «Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny».

Siguiendo por esta línea, el vocalista de Maná señaló que «estamos invadidos por el reggaetón», lamentándose que este tipo de música «nos ha invadido los escenarios de música latina».

«El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor», continuó Fher.

Junto con esto, indicó que «creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo».

Eso si, mencionó que Rosalía es una artista nueva que admira. «Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española».