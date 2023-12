Daniela Aránguiz se confiesa a horas de su ingreso a Tierra Brava: «La Chama es una aventura de reality»

Este jueves será el esperado ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, del cual ya pudimos ver un adelanto durante la noche de este miércoles, demostrando que llegará con todo, considerando que será su reencuentro con Luis Mateucci.

Frente a esto, es que la panelista de Zona de Estrellas, conversó con Canal 13, donde se refirió a esta llegada, además del romance que tiene su ex amorcito junto a Alexandra ‘La Chama’ Méndez.

«Yo pensé lo que Luis me dijo, que lo esperara y que se iba a portar bien, pero igual entiendo lo que le ha pasado, él entró soltero y nosotros terminamos lo que teníamos. De todas maneras, lo que más quiero es verle la cara cuando yo entre, me muero por eso. Él no espera verme y se morirá al verme ahí, estoy segura de eso» afirmó.

Mientras que al ser consultada por lo que le ha pasado a ella al ver a Luis Mateucci junto a su compañera venezolana en pleno romance. Daniela Aránguiz responde que «la verdad es que no puedo decir que me dolió, porque tampoco estoy enamorada, pero sí tengo rabia, la típica pica de las mujeres. Es un despecho».

Daniela Aránguiz se confiesa por su ingreso a Tierra Brava

Junto con esto, afirma que sobre la relación del argentino en el reality «yo no tengo ninguna intención y prefiero no hacer planes, prefiero vivir el momento y que sea lo que tenga que ser. Yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres, durante 20 años lo hice y eso nunca más volverá a ser así».

En todo caso, Daniela Aránguiz cree que «Luis va a volver a interesarse en mí, lo sé… lo de ‘La Chama’ es una aventura de reality, nada más que eso». Agregando que «él va a aislarse de ella y va a volver a mí, pero yo no estaré disponible tan fácilmente, tengo que ver al resto de los hombres del reality y darme mi tiempo también. Él tendrá que reconquistarme y no le será fácil tampoco».

En ese sentido, la influencer detalla que «yo voy con la idea de pasarlo bien en el reality show y dispuesta a jugar. No voy a pelear por ningún hombre, con ninguna otra mujer y tampoco a hacer escándalos, pero sí pediré explicaciones que siento que me deben».

Para cerrar, Daniela Aránguiz sintetiza con que «es mi primera vez en un reality y quiero disfrutar esta experiencia, con todo lo que puede implicar estar en un proyecto así. Muchas veces me habían invitado a realities y siempre decía que no, pero ahora era el momento de decir que sí y vamos a ver qué sucede. Entro con todas las ganas y energías».