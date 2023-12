Esto es lo que se sabe del estado de salud de Mónica Ramos, ex participante de Gran Hermano

La jornada de este lunes les contamos que los fanáticos de Gran Hermano Chile se vieron más que preocupados, luego de que se revelara que la señora Mónica Ramos, estaba pasando por un complicado estado de salud que la tenía delicada.

Todo comenzó, luego de que Trini Cerda, excompañera de encierro, compartiera unas postales junto a la mujer de 77 años y Hans Valdés, dedicándole unas emotivas palabras. «¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!».

Es en este contexto que, desde Publimetro se contactaron con ella, para preguntarle por la situación de Mónica Ramos. «La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil».

«Yo la quiero mucho y la he estado acompañando, la Monita está muy triste, creo que los ha somatizado debido a la tristeza post programa y le ha pegado muy fuerte», agregó la gran amiga de la querida participante.

Junto con esto, Trini Cerda, quiso dejar un especial llamado al público para enviarle pura buena onda a la Mónica Ramos. «Necesita mucho apoyo, cariño y amor. Es lo que he tratado de entregarle».

¿Qué pasó con Mónica Ramos?

Tras esto, desde Página 7 se contactaron con Falide Espinoza, hija de la participante, quien se refirió a su estado de salud. «Mi mamá está muy resfriada, con mucha tos. Es un cuadro respiratorio, se está atendiendo de forma particular y está tomando remedios. El miércoles la verá un broncopulmonar».

«No es nada grave, solo que como adulta mayor se le hace más difícil recuperarse», mencionó la mujer.

Por último, Espinoza se refirió a las críticas que recibió Mónica Ramos por la visita que tuvo por parte de Rubén Gutiérrez. «Esa gente hace mucho daño, es muy mala. Lo peor es que esto lo ve mi mamá… y eso es lo que no entienden esas personas».