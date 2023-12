¡Noticia de impacto en Tierra Brava! Esta es la grave acusación en contra de Miguelito

No paran las polémicas alrededor de Tierra Brava, en especial con relación a Miguelito, quien se ha convertido en uno de los participantes más criticados por parte del público, recibiendo incluso acusaciones de tener comportamientos inapropiados con algunas de sus compañeras en el encierro.

Al menos así es como lo comentó Nicole Block, quien lanzó una dura acusación, la cual tenía que ver con que el chiquillo se metía a la cama sin su consentimiento.

«A mí él me cae fantástico, no me cae mal, de hecho lo encuentro muy chistoso y todo, pero siendo en el contexto de que él tiene una pareja, me parece que es bastante fresco porque cuando le conviene se hace el baby y cuando no le sale el macho», comentó la ex participante de Tierra Brava sobre Miguelito en conversación con Lima Limón.

En este contexto que, en el último capítulo de Zona de Estrellas, lanzaron una nueva acusación en contra de Miguelito que complicaría su estadía en el reality de Canal 13.

De acuerdo a lo consignado por La Hora, Adriana Barrientos mencionó que «Me contaron un cahuín. Resulta que atrás, en la casa, están los típicos matorrales, y Daniela Aránguiz se fue con Luis Mateucci a los matorrales. Cuando iban a regar las plantas los chiquillos, ¿saben quién iba a mirar los matorrales? Miguelito».

Esta revelación dejó a los demás panelistas marcando ocupado. «¿Iba a sapear?», consultó uno de sus compañeros.

«Me contaron desde el interior del programa, porque hay un rincón donde no llegan las cámaras, puntos ciegos, y cada vez que iban personas a los matorrales, él estaba muy atento a lo que hacían los compañeritos ahí», siguió contando Adriana Barrientos sobre la cuestionada acción del comediante.

¿Qué pasa con la esposa de Miguelito?

Hay que recordar que hace un tiempo, les contamos que la esposa de Miguelito no estaría nada feliz con el actuar de su amor dentro de Tierra Brava, por lo que incluso había hablado con la producción del reality.

«Le han llegado ciertas amenazas que hacen peligrar la integridad del círculo más cercano de Miguelito, todo a consecuencia de acciones que él ha tenido dentro del reality. No me especifican cuáles, pero la exposición que ha tenido Miguelito ha llevado a que, como suele ocurrir, lamentablemente en un mundo dominado por las redes sociales, se está haciendo más común de los que muchos quisiéramos, y es que se han visto afectadas por cosas que solo les debieran competer solo a aquellos personajes públicos», indicaron en el programa de Zona Latina.