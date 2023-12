Preocupación por estado de salud de Mónica Ramos tras su paso por Gran Hermano Chile

Luego de la final de Gran Hermano Chile, Mónica Ramos está pasando por un complicado momento de salud, el cual dieron a conocer durante las últimas horas, preocupando a los seguidores que acumuló tras su paso por el encierro.

Resulta que tras terminar el popular reality de Chilevisión, la jugadora más longeva, comenzó a sufrir algunos problemas de salud que al parecer hace algunas horas se agravaron, de acuerdo a lo que revelaron sus propios amigos y excompañeros.

«¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!», escribió Trinidad Cerda en una publicación que luego fue replicada por Hans Valdés, quien se convirtió en el más cercano a Mónica.

Como era de esperar, una serie de dudas y el medio Publimetro conversó directamente con Trini para saber qué le pasó realmente. «La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil», comentó de entrada Trini Cerda.

¿Qué le pasó a Mónica Ramos?

Del mismo modo, la joven comentó que Mónica Ramos se encuentra «muy triste». Incluso, en sus palabras, Trinidad advirtió que la salida y final del programa efectivamente terminaron por afectar la salud de la «abuelita» de Gran Hermano Chile, quien actualmente tiene 77 años.

«Yo la quiero mucho y la he estado acompañando, la Monita está muy triste, creo que los ha somatizado debido a la tristeza post programa y le ha pegado muy fuerte», agregó la gran amiga de la querida participante.

Por último, Trini Cerda, quiso dejar un especial llamado al público para enviarle pura buena onda a la Mónica Ramos. «Necesita mucho apoyo, cariño y amor. Es lo que he tratado de entregarle».