Canal 13 impacta con adelanto del ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava: «Hazte el hue…»

Unas semanas atrás se confirmó que Daniela Aránguiz se sumaría a Tierra Brava, donde está su ex amorcito Luis Mateucci, quien a pesar de asegurar que luego del encierro iría con todo en búsqueda de la chiquilla, al poco tiempo, comenzó a coquetear de lo lindo con Alexandra ‘La Chama’ Méndez.

Y finalmente, luego de una larga espera, este jueves veremos la llegada de la polémica farandulera al reality de Canal 13, donde sin duda promete dejar la escoba al enfrentarse al modelo argentino y su nueva pinche.

Por lo mismo que anoche, se publicó un nuevo adelanto de cómo será el arribo de Daniela Aránguiz, además de una conversación entre Mateucci y La Chama, donde hablan del posible ingreso y lo que ocurrirá con su relación.

La llegada de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Resulta que el chico reality y la venezolana se ganaron una romántica cita con masajes, en la cual disfrutaron de lo lindo. Pero lo que no se esperaban, es que en ese momento la panelista de Zona de Estrellas entraría a Tierra Brava, quien de inmediato se puso a conversar con el resto de los participantes.

Por lo mismo, que su encuentro resultó una sorpresa para la parejita, quienes se saludaron cordialmente. A pesar de que Daniela Aránguiz no dudó en lanzar un palo de inmediato a Mateucci. «Nosotros nos debemos una conversación, parece».

Momento en el que Luis le responde que obviamente tenían que hablar, pues estaban en la misma casa, frente a lo cual, la chiquilla de inmediato le dijo sin filtro «Hazte el hueón no más…».

Tras esto, es que Daniela Aránguiz le pedirá a La Chama tener una conversación en privado, incluso pidiéndole a sus compañeros que las dejaran solas.

Se debe recordar que, cuando se anunció el ingreso de Aránguiz al reality, afirmó que «A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!».