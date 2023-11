La radical decisión de Fernando Solabarrieta tras feroces críticas por dichos sobre Isidora Jiménez

Fernando Solabarrieta ha estado en el centro de la polémica a raíz de sus polémicos dichos en contra de Isidora Jiménez, luego de que la atleta nacional terminara en cuarto lugar en la carrera de 200 metros planos, quedando fuera de competencia.

«Y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa«, es parte de lo que dijo el periodista mientras hablaba con sus colegas sin darse cuenta de que había quedado el micrófono abierto.

Es en este contexto que Fernando Solabarrieta se llenó de cuestionamientos en su cuenta de Instagram por los desubicados comentarios. Siendo sin duda el que más llamó la atención, el de Paula Jiménez, tía de Isidora, quien no dudó en dejarle un extenso mensaje.

«Fernando, qué pena el comentario que hiciste de mi querida sobrina Isidora Jiménez. Estoy segura que con la familia que tienes, y no sólo me refiero a tu señora e hijos que «todos han sido deportistas» sino también a tus padres y hermanos… no te gustaría que hablaran así de alguno de ellos. Te he seguido desde el 2018 y siempre te entregué apoyo… hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista. Antes de decir que la Isi nunca tuvo mucho que entregar, infórmate de cuántos récords chilenos tiene. Infórmate de cuantas atletas chilenas han llegado a Olimpiadas» afirmó.

Esta es la decisión de Fernando Solabarrieta por las críticas en su contra

A raíz de esta situación, es que en la última foto que tiene en Instagram, donde aparece junto a Macarena Reyes, quien también lanzó algunos dichos en contra de la atleta nacional, se llenó de mensajes criticándolo, por lo que tomó una drástica medida.

Resulta que decidió restringir los comentarios, evitando de esta forma que el resto de los usuarios puedan leer los mensajes que ya estaban o dejar nuevos comentarios.