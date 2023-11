¡Capítulo del recuerdo! Dos figuras de Morandé con Compañía se reencuentran en El Purgatorio

La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de El Purgatorio, el que en esta ocasión tendrá a dos grandes invitados del humor: Ernesto Belloni y Paty Cofré.

«Yo voy solo a programas donde sé que lo voy a pasar muy bien, o sea, una de las condiciones principales es que lo pasemos bien, y eso pasará en ‘El Purgatorio’. Me gusta el espacio y me encanta que se le den oportunidades al humor, eso siempre es bueno», señala el comediante.

Mientras que sobre la otra invitada, aclara que «más que confrontarme con la Paty, vamos a reírnos y a pasarlo bien, porque somos amigos y nos conocemos hace muchos años».

Acerca de la temática de El Purgatorio, en donde el público decide quién se va al Paraíso o al Infierno, el humorista manifiesta que «sobre todo lo que me pregunten, por supuesto que diré la verdad, no me gusta mentir», añadiendo que «he hecho méritos suficientes en mi vida para irme al cielo. Me voy a perder el infierno, porque dicen que ahí se pasa muy bien y hay buenas fiestas, pero me quedo con el cielo, ahí me gustaría estar».

Paty Cofré y su paso por El Purgatorio

Por su parte, la comediante de 84 años Paty Cofré confiesa: «es obvio que quiero irme al cielo, creo que me lo merezco. Ese es mi deseo porque el infierno no es lo mío». Además, agrega «soy una dama y las damas decimos siempre la verdad, jamás voy a mentir, voy con la verdad por delante. Y me encanta compartir con Ernesto porque nos conocemos hace mucho tiempo, son décadas de trabajar juntos y años de amistad».

La comediante se inició a los 16 años en diversas revistas de espectáculos y de humor, siendo el Bim Bam Bum la más destacada. En tanto, debutó en televisión en la década de los 80, en el programa ‘Sábados gigantes’. También participó en los proyectos ‘Éxito’ y ‘Venga conmigo’, todos de Canal 13.

En el año 2002 llegó a integrar el programa de entretención de Mega ‘Morandé con compañía’, realizando variados sketches junto a sus antiguos compañeros de revistas. Uno de sus roles más recordados es el de los «15 segundos», donde en este lapsus de tiempo insulta a sus compañeros de escena, lo cual es censurado a los televidentes con una música clásica.