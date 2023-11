Cristián de la Fuente sorprende con dedicatoria a Angélica Castro tras ganar importante premio

Sin duda que en temas laborales, Cristián de la Fuente está pasando por un gran 2023, pues la noche de este lunes, el actor se ganó su primer premio Martín Fierro como Mejor Actor de Ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional, gracias a su rol en la serie Dra. Lucía de TV Azteca.

Es en este contexto que, al momento de recibir su estatuilla, el intérprete nacional entregó un sentido discurso, donde agradeció a su familia por el apoyo, en especial a Angélica Castro, lo que sorprendió a muchos, pues se supone que están separados tras un polémico episodio de supuesta infidelidad.

Las sentidas palabras de Cristián de la Fuente

«Me siento como en un capítulo de cosas que nunca te van a pasar», comenzó señalando Cristián de la Fuente, quien se alzó ganador sobre figuras como Ricardo Darín, uno de los actores más prestigiosos de Latinoamérica.

Siguiendo por esta línea, el intérprete agregó: «Yo decía ‘nominado con Darín, eh voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera».

Junto con esto, Cristián de la Fuente no dudó en «dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos».

«Nunca dejen de soñar porque puede estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no puedes hacer las cosas, que no son los suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede», cerró.

Hay que recordar que Cristián de la Fuente se vio en el centro de la polémica a fines del septiembre del 2022, luego de que apareciera un video en el que se le ve besando a una desconocida mujer en medio de un restaurante. Desde ese momento que el actor se encuentra separado de Angélica Castro.