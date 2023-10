Terremoto en Zona de Estrellas: Revelan conflicto de Daniela Aránguiz con panelista del programa farandulero

La polémica que vivió Daniela Aránguiz en un episodio de Zona de Estrellas está lejos de terminar, debido a nueva información que entregó Sergio Rojas en una nueva edición de «Qué te lo digo».

Recordemos que hace unos días quedó la grande en el estudio del programa farandulero de Zona Latina. Esto ocurrió después de que el editor y panelista, Pablo Candia, abordó una noticia exclusiva que involucraba a su expareja, Jorge «Mago» Valdivia, por lo que decidió irse del set e incluso amenazó con renunciar al espacio.

¿Qué fue lo que dijeron en «Qué te lo digo» sobre Daniela Aránguiz?

«Agarró su cartera Gucci y se mandó a cambiar, le importó un carajo todo lo que decían los jefes. La Daniela (Aránguiz) estaba enchuchada, nivel satánico», aseguró el periodista Sergio Rojas, de acuerdo a lo informado por La Cuarta.

Igualmente, el conductor de «Qué te lo digo» en Instagram añadió: «la verdad es que la Daniela está en Zona de Estrellas básicamente por ser la mujer más gorreada de Chile. Ella como que tiene ese título, como si tuviera el cetro. Entonces todos decían ‘qué le pone color’ o ‘cómo reclama'», reveló sin filtro.

Pero la cosa no solo se quedó en lo anterior. Según Sergio Rojas, la ex chica Mekano llegó a trabajar al siguiente día y no tomó en cuenta a sus compañeros. «Y entiendo que volvió al otro día con una actitud muy diva. Llegó con una cartera que costaba 50 palos, lo mismo que el auto de la Adriana (Barrientos), que tiene un Porsche», señaló el periodista farandulero.

La chiquilla quedó enfurecido con un compañero en especial

De acuerdo a lo constatado en «Qué te lo digo», Daniela Aránguiz quedó muy molesta con su amigo Manu González, quien no la defendió en el polémico momento.

«Todos la llamaron por teléfono, después a los 5 minutos, porque son chupapatas, el Hugo (Valencia), el Manu… Inmediatamente la llamaron, así como ‘oye Dani, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Pablo Candia’. Entonces el Hugo la llamó, y creo que Manu la llamó y la Daniela no le quiso contestar. Porque la Dani estaba muy enojada con Manu», desclasificó Sergio Rojas.

Para finalizar con sus declaraciones, el rostro farandulero dijo: «ustedes saben que Manu además va a su casa, Dani lo lleva a su casa en la playa aquí en Chile, al departamento que tiene en Reñaca. Entonces, la Daniela como que se ha portado super bien con él y también encontraba que Manu había sido súper desleal», remató en relación a la controversial situación.