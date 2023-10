Daniela Aránguiz respondió a curioso mensaje de Luis Mateucci: «No estoy dispuesta»

Previo a su ingreso a Tierra Brava, Luis Mateucci sorprendió al contar la firme sobre los especiales planes que tendría luego de terminar el encierro. Resulta que todo comenzó, luego de que Pamela Díaz le preguntará qué va a hacer en caso de ganar.

«Voy a regalar el anillo. Salgo del reality y me caso, ya lo digo. Este es mi último reality y me caso», afirmó el argentino, que durante lo últimos meses se le ha visto más que cariñoso, ni más ni menos que con Daniela Aránguiz.

Pero al parecer la ex del Mago Valdivia no estaría ni ahí con pisar el palito con Luis Mateucci. Al menos así lo dio a entender durante su última aparición en Zona de Estrellas, donde se refirió a los dichos de su ex amorcito y el acercamiento que tuvo con una de sus compañeras en Tierra Brava.

«La verdad es que no tenía idea de esta noticia, me da mucha lástima porque ese señor se va a tener que casar solo. Yo no estoy dispuesta a casarme con él ni con nadie», lanzó Daniela Aránguiz en el espacio de farándula.

¿Qué va a pasar entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci?

Por otro lado, la chiquilla no pudo evitar comentar la última conversación que tuvo con el chiquillo, además de la cercanía que ha visto en los primeros capítulos del reality entre Mateucci, con la modelo peruana, Shirley Arica.

«Estaban todos dejando su teléfono y él me llama para despedirse porque no iba a tener más su teléfono, pero después yo lo vi muy contento arriba de un barco abrazado con la niña peruana. La verdad es que yo soy muy fría en ese sentido y no me dolió», comentó Daniela Aránguiz.

Y para cerrar, afirmó que sin importar lo que ocurra en el reality, seguirán siendo amigos. «La amistad la va a tener siempre conmigo, ahora a casarse como dijo él, capaz que se esté refiriendo a otra persona».