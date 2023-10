Festival de Viña del Mar 2024: ¿Cuáles son los artistas de la parrilla oficial que fueron confirmados?

Durante la tarde de este lunes 9 de octubre se dio a conocer información importante relacionada con el Festival de Viña 2024, que ya cuenta con más del 90% de sus números musicales confirmados.

Quedando pendiente solo un artista de los principales o también llamado «headliner», la alcaldesa Macarena Ripamonti anunció a los artistas que fueron invitados al certamen viñamarino que se llevará a cabo entre el domingo 25 de febrero y el viernes 1 de marzo.

¿A quiénes anunciaron para Viña 2024?

De esta forma, se anunció al multipremiado cantante español Alejandro Sanz, conocido en el mundo entero por sus emotivas y profundas letras, que ya lo tuvieron por última vez en la Quinta Vergara el año 2016 con un gran éxito.

El artista revelación del año, Peso Pluma, llega en un gran momento de su carrera tras ser ganador de ocho premios en los recientes Billboard Latin Music Awards 2023, los que reflejan sus más de 20 éxitos en las listas más importantes de la música latina.

Una de las grandes sorpresas es la presencia de la banda de rock Los Bunkers. Ellos son una de las agrupaciones musicales más relevantes de nuestro país y que tras un receso, vuelven en gloria y majestad, esta vez a la Quinta Vergara.

La argentina María Becerra estará también en la Quinta Vergara precedida de una gran popularidad generada en un principio desde las redes sociales y que con posterioridad se ha transformado en un verdadero fenómeno musical.

El consagrado grupo mexicano Maná, también llegará a Viña 2024 para sus millones de fanáticos quienes lo esperaban en la versión 2023 y que por temas de salud de su vocalista Fher Olvera, no pudieron presentarse.

Otros exponentes musicales que arribarán a la Quinta Región durante el próximo verano

El rock de la banda australiana, Men At Work dueños de un historial de canciones que se han transformado en verdaderos himnos como “Down under” y “Who can it be now?”, solo por nombrar algunas dirán presente por primera vez en la Quinta Vergara.

Por su parte, el género urbano nacional también estará con todo su talento, de la mano del cantautor, Young Cister que cuenta con gran popularidad instalándose como uno de los artistas más destacados de la escena chilena.

La brasileña Anitta también fue confirmada para este Festival de Viña 2024. Ella llega a la Quinta Vergara en el peak de su carrera.

La lista de estrellas continúa con la llegada por primera vez al certamen viñamarino de Mora, uno de los compositores, intérpretes y productores más reconocidos de la industria musical latina, que el mes pasado realizó tres Movistar Arena, logrando sold out en menos de tres horas.

A él se suma el cantante colombiano Manuel Turizo, reconocido a nivel internacional luego de su exitosa canción “Una lady como tú” y luego con “La Bachata”

Viña 2024 también confirmó la presencia del dúo de electropop más aclamado de Argentina, Miranda! conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.