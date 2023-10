«No me hagas nunca más esto…» Daniela Aránguiz vive minuto de furia en pleno Zona de Estrellas

Quedó la escoba en el último capítulo de Zona de Estrellas, esto luego de que Daniela Aránguiz terminara indignadísima con una noticia exclusiva que involucraba a su expareja y que en ningún momento se le informó. Tanto así que incluso habría intentado renunciar.

Resulta que en medio del programa, Pablo Candia comenzó a jugar al misterio con una potente papita. Por lo mismo que en el panel comenzaron a adivinar que se trataba del Mago Valdivia, así que la panelista amenazó: «Si esto a mí no me lo contaste antes del programa, voy a pescar mis cosas y me voy a ir».

Y al final resultó que efectivamente se trataba del exfutbolista, a quien habrían pillado con otra chiquilla, a pesar de que actualmente estaría en una relación con la diputada Maite Orsini.

El minuto de furia de Daniela Aránguiz

Es en ese momento que Daniela Aránguiz no dudó en lanzarse con todo en contra del también editor del programa de farándula. «Encuentro súper falta de respeto. Porque yo creo que si vas a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí».

«¡Esto es una falta de respeto conmigo!», afirmó claramente molesta. Junto con agregar que «a mí no me hagas nunca más esto… y te lo digo delante de todo Chile», antes de agarrar todas sus cosas y abandonar el estudio.

Frente a esto, es que Candia dijo «ok, lo vamos a hablar después», para luego seguir contando la exclusiva con el resto de los panelistas.

Por último, se debe mencionar que de acuerdo a lo consignado por El Filtrador, al parecer Daniela Aránguiz habría ido a reclamar a los ejecutivos de Zona Latina e incluso habría amenazado con renunciar al programa, pues no estaría «para encerronas» de sus jefes.