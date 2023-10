¿Lo recuerdas? Así se ve actualmente el protagonista del meme «anda a laar»

En Chile, surgen una gran cantidad de memes que el público recuerda hasta el día de hoy, con el de «anda a laar» quedando en el inconsciente colectivo. Este video, protagonizado por un joven Joel Cáceres Yáñez, surgió gracias a su aparición en 133, luego de su detención por parte de Carabineros.

El chiquillo comenzó señalando mientras lo trasladaban a la comisaría: «Yo me porto bien. ¿Me pillaron con algo? ¿Me pillaron con droga? Con nada… No ando con el carnet (…) Pa’ qué po’, no sea así con uno».

Incluso aprovechó la oportunidad para dedicarle una románticas palabras a su polola: «Ahora me voy en cana (…) igual la amo. Ya voy a trabajar para, ahí, darle todo. Usted es lo más lindo. Usted me sacó de la droga más fea».

«Lorena, Lorena, te amo con todo mi corazón. No estoy ni ahí con estar en la tele y a los giles les doy cara y a los traficantes, no estoy ni ahí… Soy choro giles cu…, qué hue… Le andan vendiendo droga a los cabros chicos, son puros hue… giles cu…», continuó el mensaje de Joel.

Para cerrar, el joven se mandó la frase de oro: «Cuándo han estado 15 días castigados en las mazmorras. Nunca. Anda a laar».

¿Cómo luce ahora el protagonista de anda a laar?

Es en este contexto que, en 2017 se volvió a saber de él, luego de que La Cuarta se contactara con él para saber de su presente. En ese momento comentó que «los memes arruinaron más mi vida, me insegurizaron. Y lo peor de todo es que me estigmatizaron pa’ cuando salga».

Y ahora, en 2023, comenzó a circular un video en TikTok en donde se muestra al protagonista de «anda a laar» en su estado actual. De acuerdo a lo consignado por Canal 13, en el registro se le puede ver pidiendo dinero a los pasajeros del auto.