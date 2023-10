«Tu actitud es como el h…»: Así fue el tenso cruce entre Eva Gómez y Pamela Díaz en Tierra Brava

Hace menos de una semana que comenzó Tierra Brava y ya nos ha dejado varias discusiones y momentos para el recuerdo. Siendo uno de estos el que ocurrió durante la noche del miércoles, que protagonizaron Pamela Díaz y Eva Gómez.

A pesar de que fuera del encierro, las animadoras tienen una muy buena relación y son bastante cercanas, en el reality de Canal 13 ya se agarraron por un conflicto que tuvo la Fiera con la modelo Alexandra Méndez.

«Hueona, ¿qué te pasa con ella?», le preguntó Eva, luego de ver que Pamela Díaz le contestó con una mala cara a ‘La Chama’ una consulta que hizo sobre el baño. «¿Estás choreada de verdad o es talla?», insistió la española.

En ese momento, la Fiera le aclaró que hasta le había pasado su almohada y té durante los primeros días de encierro. «Es que yo ya me asusto contigo poh» le dijo Eva Gómez, recibiendo una respuesta sin filtro por parte de su compañera: «Yo voy a ser pesada con la gente que me caiga mal».

«Si me contestas como el culo y creo que tu actitud es como el hoyo… para mí (lo que pasó en el cara a cara) no es una pelea (…) Queda como pobrecita. Aquí vinimos a jugar, ¿tú crees que es más viva que tú?», agregó Pamela Díaz.

El encontrón de Pamela Díaz con Eva Gómez

Frente a esto, es que Eva Gómez le comentó que en ningún caso Alexandra quedaba como «pobrecita», además de pedirle que no se enojara más con ella. «Pero no opines así po’, Eva…», dijo la Fiera ya media chata con el tema.

Junto con esto, no dudó en lanzarle con todo: «Porque o si no, yo te voy a comentar a ti ‘oye, cuidado porque estás actuando mal’. No. Yo cuando de verdad te vea así, como una persona prepotente y barsa, te lo voy a decir».