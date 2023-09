“No me vendo por 800 lucas”: Naya Fácil responde sin filtro a Fran Maira por polémico comercial

En los últimos días, Fran Maira se vio en el centro de la noticia, luego de protagonizar un comercial de Netflix Chile, por el estreno de la última temporada de Sex Education, en el cual se hace alusión a varias de sus frases en Gran Hermano.

Pero el spot pasó a segundo plano, luego de que Naya Fácil diera a conocer que la idea original era que ella lo protagonizara y que llamaron a la chica reality luego de que lo rechazara. “Soy muy cotizada, si yo no estoy en campañas, en la tele, en la radio, es porque yo no he querido porque me lo han propuesto”.

A raíz de esta situación, es que Fran Maira salió a responder en conversación con La Hora. “Creo que da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé. Pero hay luz para todas, todas podemos brillar, ahora si ella hubiera salido primero, también me pondría feliz, hay mucho talento también”.

Junto con lo que la autoproclamada ‘oveja’ agregó: “Hay mucho hate por ahí, pero lo siento, ya lo cerré, la plata ya la tengo, la hice el contrato”.

Naya Fácil responde con todo a Fran Maira

Es tras este mensaje que, la propia Naya Fácil contestó en sus historias de Instagram, afirmando que es la última vez que hablaría del tema. “Yo jamás dije que una era más que otra para brillar. Yo a ella no la conozco, nunca la he visto, de hecho ni me interesa conocerla porque cada uno tiene su mundo aparte”.

“Mi aclaración fue porque vi mi nombre en Twitter… yo quería aclarar quién sacó mi nombre al baile en esa campaña la historia, lo hizo la misma producción, porque obviamente quieren más marketing porque quizás esta chica no le dio suficiente que esperaban, por algo sacaron mi nombre, ¿por qué no se quedaron piola nomás?” continuó.

Junto con lo que Naya Fácil mencionó: “A mí los seguidores de ella que no me vengan a denigrar, porque ahí me voy a ir contra ella y sus seguidores” y que “me tienen hasta acá de sacarme de contexto. Yo estaba molesta con la gente de Netflix. Yo no fui a su campaña y aún así, filtraron la información”.

“Qué ordinariez sacar el dinero en este tipo de cosas… que ella diga la plata, ya la tengo, ya firmé… está bien, yo no me vendo por 800 lucas… qué lata que haya dicho eso” dio por cerrada la polémica.