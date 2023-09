¿Quién es Valentina «Guarén» Torres? La mejor amiga de Fran Maira y nueva participante de Tierra Brava

La tarde de este viernes se dio a conocer la quinta participante de Tierra Brava, que se suma a los ya anunciados: Junior Playboy, Pamela Díaz, Eva Gómez y Jhonatan Mujica, buscando enfrentarse a los desafíos que plantea este encierro de competencia.

Y esta chiquilla resulta ser más bien desconocida, pero con una base de seguidores en redes sociales. Estamos hablando de la influencer Valentina ‘Guarén’ Torres, quien en las últimas semanas se hizo conocida por ser la mejor amiga de Fran Maira, incluso acompañándola el día de su eliminación de Gran Hermano Chile.

Sobre su amistad con la chica reality, Guarén confesó que «según yo como que nos potenciamos con la Fran. Somos tan amigas que pasamos todo el tiempo juntas y hablamos igual, tenemos los mismos códigos, decimos las mismas estupideces».

«Ahora que la veo desde afuera me doy cuenta de que es como verme a mí, y quizás cuando la gente me vea va a pensar que me creo la Fran, pero así es como somos no más. Agradezco tener esta personalidad y también tener alguien que la comparta, porque nos entendemos muy bien y no nos cansamos la una de la otra» agregó.

El particular apodo de la participante de Tierra Brava

Por otro lado, Valentina comentó la historia de su particular apodo ‘Guarén’, el que incluso utiliza como nombre en redes sociales. «A los dos años estaba recién aprendiendo a caminar y me llevaron al supermercado y al volver se dieron cuenta que había metido varias botellas de vinagre a mi coche. Entonces dijeron que esta niñita era una rata. Otra vez me llevé una caluga y un paquete de chicles de una tienda. Y cuando crecí mi papá me dijo que, como ya era una mujer, en vez de rata pasé a ser un guarén».

Mientras que sobre su ganas de participar en Tierra Brava, afirmó: «Siempre he querido estar en un reality, desde chica, así que si es que yo veo la oportunidad hay que tomarla. Sé que puedo ganar, porque si vamos a entrar es para ganar».

«Estar ahí me va a ayudar a controlar muchas situaciones de las que después no me puedo hacer cargo. Como que me están haciendo un favor en encerrarme, porque no quise encerrarme en el psiquiátrico, y opté por el reality», cerró la Guarén.