“Pensé que estaba curado”: Las reacciones que dejó el divertido casting de Hans para Gran Hermano

Este jueves en la noche, Gran Hermano Chile vivió un especial momento, ya que decidieron celebrar a los cuatro “jugadores históricos” del reality, que están desde el principio, es decir, Constanza, Pincoya, Jorge y Hans, a quienes les dedicaron un capítulo especial.

Resulta que los chiquillos, recibieron mensajes de apoyo por parte de sus familiares y amigos. Además, de que les mostraron los videos de los castings que realizaron los cuatro jugadores para entrar al espacio de Chilevisión.

Pero sin duda que, el que más llamó la atención es el que envió Hans Valdés, en especial entre los seguidores de Gran Hermano Chile, pues muchos quedaron sorprendidos por la diferencia de personalidad que demostró en el registro.

El casting de Hans para Gran Hermano

“A veces me gusta mucho el chisme, los cahuines. Lo malo que tengo es que a veces no me gusta algo, voy y se lo digo”, fue una de las frases que lanzó el participante del reality de Chilevisión, quien vio muy avergonzado el registro. Incluso, provocó las risas de los otros jugadores e incluso una “recriminación” por parte de Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, quien no estuvo no de acuerdo con la personalidad confrontacional que había planteado el adolescente en el breve video.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que cuando finalizó la reproducción del casting del joven de 18 años, fue Ignacia Michelson quien lanzó una frase que le recordó a su famoso ex pololo. “¿Qué Marcianeke es este?”, dijo la DJ chilena en medio de la vergüenza de Hans y los comentarios de todos los jugadores de la casa.

Como era de esperar, el público fanático del encierro, también quedó sorprendido por el video del chiquillo y de inmediato llenaron de mensajes. “Yo pensé que estaba curado”; “Se nota que no se lo mostro a nadie ese video”; “Fritanga, eres tú”; “Cuando mentís en el cv para entrar a algún laburo”; “Este fue el mejor casting por lejos”; “hablo más en el casting que dentro de la casa” y “Quedé loca con su casting”.