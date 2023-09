Esposo de la Pincoya relata complejo momento que vivió la participante de Gran Hermano

No cabe duda que uno de los personajes más queridos de Gran Hermano Chile es Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya. Tanto es su éxito que en Contigo en la Mañana dedicaron un reportaje entero al fenómeno en el que se ha convertido la oriunda de Chiloé.

Y en la nota conversaron ni más ni menos que con Rodrigo González, esposo de la jugadora. Quien contó detalles sobre su relación amorosa y de su vida privada, antes de entrar al reality de CHV.

«Es directa y dice las cosas sin pelos en la lengua», comenzó señalando el hombre que en varias ocasiones se le ha visto en el estudio, acompañando a su mujer cuando estuvo en la placa de eliminación.

«Ella no está con una careta ni nada de eso; ella siempre ha sido así. Ella siempre ha sido confrontacional y su carácter es bastante fuerte» afirmó.

Es más, sobre su forma de resolver los conflictos sinceró en el reportaje que «siempre es así. Si tiene un conflicto en un supermercado o en cualquier lado va a ir al choque siempre».

Esposo de la Pincoya se confiesa sobre difícil momento de la pareja

Por otro lado, sobre los llamativos desnudos que realiza cada cierto tiempo la popular participante de Gran Hermano Chile, su esposo confesó que «no le molesta», afirmando. «Yo también soy bastante liberal. Por ejemplo, el hecho de haberse tirado desnuda a la piscina, sin ropa, no sé, no le encuentro nada de malo, y yo me río bastante con las payasadas que hace».

Sin embargo, Rodrigo González, esposo de Pincoya también tuvo palabras para el duro momento que relató su gran amor: la pérdida de un hijo. «Ella estuvo bastante tiempo sin saber que el embrión estaba muerto dentro del cuerpo».

Para cerrar, agregó: «Rápidamente llegó la bendición dentro del mismo año y nos bendijo con otro niño. Igual fue un periodo complicado; en este caso, más para ella, porque siempre la mujer se lleva la peor carga».