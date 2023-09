¡De infarto! Sabrina Sosa enciende las redes con sensual fotito en lencería

Con más de 790 mil seguidores solo en Instagram, Sabrina Sosa es una de las famosillas más activas en redes sociales, compartiendo registros de su día a día, además de sensuales fotitos que dejan a varios con la boca abierta.

Junto con esto, la argentina tiene una cuenta en Unlok, plataforma de pago que funciona de manera muy similar a Only Fans. Por lo que los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

Adriana Barrientos, Antonella Ríos, Kathy Contreras, Betsy Camino e Ignacia Michelson, son solo algunas de las famosillas que se sumaron a este sitio que tiene bastante éxito en el mundo de la farándula

Y en las últimas horas, Sabrina Sosa dejó la escoba entre su público, al compartir una sensual fotito en la que se luce con un coqueto conjunto de lencería en tonos rosados. «ˡⁱⁿᵏ ⁱⁿ ᵇⁱᵒ», es el simple mensaje que escribió en la publicación.

Sabrina Sosa dejó locos a sus seguidores

Como era de esperar, la postal de la panelista de Sígueme y te sigo dejó la grande entre sus seguidores, acumulando más de 20 mil me gusta en cosa de horas, además de cientos de comentarios llenándola de piropos por lo guapa que luce.

«Es tan linda parece echa de chocolate por los colores dela foto ❤️me imagino su olor a belleza frutos del bosque ❤️», «Dios guarde amiga jajaja ❤️», «Hermosa y sensual , buen día linda…», «❤️❤️ Muy buenos dias sabri ☺️ espero que te encuentres muy bien, te deseo un bello dia hoy y siempre un beso, un abrazo y mis buenas energías para ti ✨cuidate mucho, nunca dejes de brillar «, «Bellisima te vez Sabrina besitos para ti cordialmente «, «Cosita más linda….que tengas un hermoso día… te felicito por tu linda hermosura ❤️❤️», «O o o o que belleza en un solo cuerpo «, «Guapisima Bombona Sexy❤️❤️❤️»,

«Tanta perfección en una mujer dios santo», «Eres un poema»,»Que decir que no se haya dicho antes….. Hermosa y quedamos cortos «, «Estupenda ,regia , simpática, pero no caigas en esos programas vulgares , q no aportan nada ️ tu tienes aptitudes, no te metas en ese » o «buenos días eres muy Rica buen día linda.», son parte de las reacciones que recibió Sabrina Sosa.