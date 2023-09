¿Luis Mateucci a Tierra Brava? Daniela Aránguiz se va de tarro con el futuro del modelo

Desde la semana pasada que Tierra Brava comenzó a confirmar a los primeros participantes que se unirán al reality show. Por lo mismo que de inmediato comenzaron a circular varios nombres que famosillos que habrían aceptado, siendo uno de estos Luis Mateucci.

Resulta que en varios portales de farándula afirmaron que el «amorcito» de Daniela Aránguiz ya estaba listo para sumarse al espacio de competencia de Canal 13 y que en cualquier momento lo presentarían. Es frente a esto, que en Zona de Estrellas, no pudieron evitar preguntarle a la panelista.

Y sin duda que la chiquilla sorprendió con varias de sus declaraciones, pues en primer lugar, afirmó que con Luis Mateucci no tienen nada más que una amistad. «Con Luis somos amigos, nos llevamos regios».

Mientras que con relación a su entrada a Tierra Brava, Daniela Aránguiz advirtió que «si llegase a ser así que entré solterito». Junto con lo que agregó: «Yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí».

Por otro lado, la influencer dejó la grande al revelar que a Luis Mateucci lo habrían llamado de otra parte. «Entonces, si es que llegara a entrar, porque yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho. Lo que fue, fue y se agradece el tiempo».

Daniela Aránguiz y su romance con Luis Mateucci

Las declaraciones de Daniela Aránguiz sorprendieron bastante, pues en julio pasado afirmó que estaba en pareja. «Me insistieron, me insistieron, y ya cuando te llaman a las 2 de la mañana y te dicen que te aman, yo creo que ya estoy pololeando».

Tras esto, mencionó que «se portó muy bien cuando yo estaba en Estados Unidos, me ayudó con muchas cosas importantes». Junto con remarcar que «somos muy amigos y nos llevamos muy bien», lo que para ella «es súper importante, y vuelve mañana porque está en España».