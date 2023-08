Pancho de Gran Hermano se quiebra al pedir parar con el acoso a sus compañeros: «Siento mucha pena»

Tras su eliminación de Gran Hermano Chile, Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, se ha dedicado a recibir todo el cariño de los fanáticos del reality, siendo el primer participante que no ha sufrido el odio masivo a través de redes sociales.

Es en este contexto, que en las últimas horas, hizo un live en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver profundamente afectado, pidiendo a su público que disminuyan el ciberbullying y el acoso con sus compañeros que ya abandonaron el encierro.

«Creo que una palabra muchas veces cambia las cosas. Me he sentido un poco triste, porque me he dado cuenta de que ellos deben estar sufriendo, deben estar sintiéndose mal», comenzó señalando Pancho.

Siguiendo por esta línea, el último eliminado de Gran Hermano aprovechó de «pedirles que perdonen a todos los que hemos cometido errores, incluso a ellos. No por una mala palabra dicha, juzguemos a las personas. En la vida todos tenemos derecho a ser perdonados y cometer errores».

La emotiva reflexión de Pancho

Tras esto, Pancho no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al mencionar que «siento mucha pena con lo que está pasando con ellos. Aunque yo sea Papi Lulo, en este momento estoy hablando desde mi corazón y me siento apenado por eso».

«Creo que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Creo que cada persona tiene su virtud y su defecto, como los tengo yo. No hagamos de esto sufrir a las personas. Podrían ser tu padre, podrían ser tu hijo, podrían ser tu hermano», continuó en su publicación.

Por otro lado, Papá Lulo se refirió a lo que lo tiene más complicado. «Me levanté en la mañana pensando en eso, y eso me hace sentir un poco triste. Uno puede ver el programa, pero nadie sabe lo que puede pasar en la casa. Yo también cometí errores, como cuando me fui y no me despedí de algunas personas, porque son reacciones espontáneas».

«Analizando la situación, todos tenemos derecho a perdón. Las personas que salieron de la casa también tienen sentimientos, igual que sus hijos, sus papás, sus hermanos y muchas veces con esos comentarios que hacemos los dañamos» aseguró.

El mensaje a sus excompañeros de Gran Hermano

Junto con esto, Pancho le dedicó unas palabras a Maite Philipps, Benjamín Lagos, Ariel Wuth y Bambino, sus excompañeros de Gran Hermano y los que más han sufrido acoso e incluso amenazas de muerte a través de redes sociales.

«A todos los eliminados: muchas veces queremos salir adelante, algunas veces a costa de lo que sea. Pero, (quiero dirigirme) especialmente a Benjamín. Conversé contigo y me encariñé harto. Pude mirar tus ojos. No sé qué pena pasará por ti, pero quiero mandarte un abrazo gigante y un beso. Ojalá me puedas amar» afirmó.

«Quiero pedirles disculpas por haberlos votado en la placa alguna vez, pero esto es más allá que un juego, son sentimientos míos. No lo estoy haciendo para quedar bien en las redes sociales. Lo estoy haciendo porque es lo que estoy sintiendo en este momento. Quiero mandarle un abrazo a todos ellos».

Para cerrar, Pancho compartió una sentida reflexión con sus fanáticos. «La gente que ve el programa se enrabia, juzga como también lo he hecho yo. Por eso digo que uno comete errores y uno tiene que aprender a aceptar los errores o los comentarios que de repente nos dañan y ser mejores personas».