La radical decisión de Benja Lagos por brutal bullying tras eliminación de Gran Hermano Chile

Benja Lagos tuvo un fugaz paso por Gran Hermano Chile, pues es influencer llegó a la casa estudio con una mala impresión por parte del público, a los que ya les molestaba los videos de «superación» que compartía en redes sociales.

Por lo mismo que al caer en placa durante la primera semana del reality de CHV, es que el público no dudó en votarlo en masa para que dejara el espacio. Pero al parecer algunos usuarios no quisieron soltarlo tras su participación y siguieron acosándolo y mandándole crueles mensajes.

Es a raíz de esto, que en las últimas horas, Benja Lagos hizo un live de Instagram, donde se le puede ver entre lágrimas, hablando de como es su experiencia tras abandonar el programa.

«Esto ha sido demasiado fuerte, ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad«, comenzó señalando de acuerdo a lo consignado por Página 7, junto con agregar que «se me fue, en gran parte, la esperanza en mí».

Siguiendo por esta línea, el coach motivacional admitió llorando: «De tanto que me repitieron que son un chanta, me lo terminé creyendo», además de afirmar que «estoy con un Síndrome del impostor», haciendo referencia al trastorno que impide a las personas ver sus propios logros.

La radical decisión de Benja Lagos

«Estos últimos días, he pensado que soy lo más nefasto de la puta sociedad, por tratar de ayudar», confesó el joven. Mientras que indicó: «Quizá no puedo vivir todas las realidades, simplemente la que me tocó».

«No hay weón que haya salido de esa casa, y que no se lo estén haciendo concha», aseguró Benja Lagos, con relación al resto de sus excompañeros que también los eliminaron de Gran Hermano Chile en medio de la polémica.

Para cerrar, el joven mencionó que «sigo pensando lo basura que puede ser esa mierda de la tele». Revelando que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales con el fin de desintoxicarse. «Voy a frenar un poco, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido».