«Llegaba hecha mie…» Pincoya se sincera sobre su esfuerzos para poder estudiar

Sin duda que Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, es una de las participantes más queridas de Gran Hermano Chile, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad deslenguada y todas las salidas que se ha mandado en el encierro.

Es en este contexto que, durante la mañana de este domingo y mientras tomaba desayuno, la jugadora sorprendió al público, luego de contar su historia de esfuerzo para poder pagarse sus estudio de técnico en enfermería.

«En el periodo en que yo estaba trabajando para juntar plata, tuve que hacer un montón de hue… Que me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos o tres trabajos. Igual junte plata y después me fui a estudiar», comenzó relatando la Pincoya.

Siguiendo por esta línea, la participante de Gran Hermano agregó que «El último trabajo que tuve, estuve en una pesquera. Llegaba hecha mierda de cansada, (empezaba) como a las 11:30 hasta el otro día».

«Y si la faena terminaba antes, a las cuatro, a las cinco, que no era siempre, tenías que quedarte a esperar el bus afuera, hasta la hora que llegaba la micro, hasta las 7:30. Te cagas de frío», continuó con su confesión a las cámaras del reality.

Tras esto, Pincoya confesó que «es sacrificado, te da cistitis, pasas frío, tienes que lidiar con mucha gente. Y me fui a estudiar».

«Después claro, me gané unas becas, así que igual me alivié un poco. No becas grandes, pero igual me auxiliaba con eso, me ayudaba. Yo sabía que me tenía que sacar buenas notas, pasar mis ramos, no me podía echar ninguno, porque no tenía para pagar otro semestre» cerró su relato.

Muestras de apoyo a Pincoya

Este momento, lo recuperó la usuaria de Twitter @iamnotboluda, donde los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo para Pincoya por su esforzada vida.

«La Pincoya es la clásica mujer de esfuerzo, que mantiene el buen humor, pero tiene una historia bien dura detrás. Es super inteligente, vivita, tiene experiencia, ha trabajado toda su vida»; «Y a los chicos que no han hecho nada para tener lo que tienen los trata casi como hijos»; «esa es la realidad de una gran parte de los chilenos» y «Pincoya es el fiel reflejo de la mujer trabajadora esa que deja los pies en la calle».