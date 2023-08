«Hay que tener mucho cuidado…» La advertencia de Daniela Aránguiz a Anita Alvarado por dichos de brujería

Una de las peleas más grandes en el mundo de la farándula es la de Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, pues cada vez siguen apareciendo nuevos detalles de la mala onda que existe entre ambas chiquillas y que parece que no tiene para cuando terminar.

Resulta que recientemente se comenzaron a viralizar unos dichos de la Geisha en contra de su ‘archienemiga’ con relación a su matrimonio. «Nunca más Jorge va a volver contigo, porque más de seis años lo tuviste amarrado con tus brujerías. Se acabó, qué pena».

Pero Daniela Aránguiz se enteró se enteró de estos comentarios y decidió responderle sin guardarse nada, ni más ni menos que a través de su plataforma en Zona de Estrellas, donde trabaja como panelista.

Daniela Aránguiz se lanza con todo en contra de Anita Alvarado.

De acuerdo a lo consignado por Tiempo X, la ex chica Mekano señaló: «Quiero informarle a la señora Alvarado que yo terminé esa relación. Que si fuera por mí todavía estaría con él y que no tengo la culpa de que él nunca me haya querido dejar por estar con su hija».

«Yo no tengo la culpa de que quizás su hija se hizo ilusiones de que Jorge iba a terminar un matrimonio», le lanzó sin filtro a Anita Alvarado, con relación a la relación que mantuvo su retoña Angie con el exfutbolista.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó: «Y si ella supiera las cosas que Jorge me decía a mí, que nunca él estaría en serio con la hija de una mujer a lo que se dedicaba ella y mil otras cosas, que para qué hacer daño gratuitamente».

«Y de brujería hay que tener mucho cuidado, porque podemos empezar a hacer brujería para otros lados», cerró su mensaje, que sin duda recibirá respuesta en algún momento.